La inauguración de la nueva sede institucional del Congreso de Intendentes no puede leerse únicamente como la apertura de un edificio. En política, los espacios también hablan. Una sede propia, acondicionada para reuniones, sesiones, encuentros técnicos y coordinación entre departamentos, expresa una idea de permanencia. El Congreso de Intendentes deja de aparecer solo como una mesa periódica de acuerdos entre jefes departamentales y se afirma, materialmente, como un actor del sistema institucional uruguayo.

Este jueves 4 de junio, con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, intendentes, autoridades nacionales, departamentales e invitados especiales, el organismo que reúne a los 19 gobiernos departamentales inaugurará oficialmente su nueva sede. La ceremonia está prevista para las 18:30 horas y marcará un hecho cargado de señales políticas: el gobierno nacional y los gobiernos departamentales compartirán una escena institucional en torno a una palabra que suele repetirse en los discursos, pero que muchas veces encuentra dificultades cuando debe traducirse en recursos, competencias y decisiones concretas: descentralización.

El Congreso de Intendentes ocupa un lugar singular en la arquitectura política uruguaya. No es un ministerio, no es una cámara legislativa, no es una intendencia ampliada. Es un ámbito de articulación entre gobiernos departamentales que, por definición, representan territorios distintos, realidades económicas distintas, demandas sociales distintas y, también, intereses políticos distintos. Allí conviven intendentes de diferentes partidos, con legitimidad electoral propia y con responsabilidades directas sobre asuntos que afectan la vida cotidiana: caminería, tránsito, limpieza, alumbrado, obras, ordenamiento territorial, espacios públicos, gestión ambiental, tributos departamentales y políticas de cercanía.

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Esa condición convierte al Congreso en una institución clave para un país que mantiene una fuerte tradición centralista. Uruguay decide buena parte de sus políticas desde Montevideo, pero sus problemas se expresan con nitidez en el territorio. Las rutas, los caminos rurales, la disposición final de residuos, la movilidad, la vivienda, el acceso al trabajo, la infraestructura urbana, la radicación de inversiones y la respuesta ante emergencias no tienen la misma forma en todos los departamentos. La coordinación interdepartamental, por tanto, no es un gesto administrativo: es una necesidad política.

La nueva sede aparece, en ese sentido, como una herramienta. No resuelve por sí sola las tensiones entre centro y territorio, ni garantiza mejores acuerdos, ni sustituye la discusión sobre financiamiento. Pero puede ofrecer una condición básica para el funcionamiento institucional: un lugar estable, reconocible, preparado para sostener agendas de trabajo que excedan la foto de una sesión plenaria. El desafío será que el edificio no quede reducido al símbolo y que su puesta en funcionamiento se traduzca en mayor capacidad técnica, mejor seguimiento de los acuerdos y una coordinación más efectiva entre los distintos niveles de gobierno.

La presencia del presidente Orsi también tiene una lectura política. En un país donde los intendentes son figuras de enorme peso territorial, el vínculo entre Presidencia y Congreso de Intendentes constituye una de las zonas más sensibles de la gobernabilidad. Ningún gobierno nacional puede desplegar políticas públicas de alcance real sin algún nivel de acuerdo con los gobiernos departamentales. A la vez, ningún intendente puede gobernar su departamento de espaldas a las políticas nacionales, al presupuesto, a los programas ministeriales y a las prioridades definidas desde el Poder Ejecutivo.

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Ese intercambio no siempre es lineal. Los intendentes tienen agenda propia, responden a sus electorados y defienden intereses departamentales que no necesariamente coinciden con la lógica nacional. El Gobierno Nacional, por su parte, debe equilibrar prioridades generales, restricciones presupuestales y compromisos políticos. El Congreso de Intendentes funciona entonces como una frontera institucional: allí se negocia, se coordina, se reclama, se acuerda y, en ocasiones, se marcan diferencias.

Por eso la inauguración de una sede institucional adquiere relevancia más allá del acto protocolar. En tiempos de fragmentación política, demandas territoriales crecientes y necesidad de respuestas concretas, fortalecer los ámbitos de coordinación puede ser una señal de madurez democrática. La política nacional suele mirar a los intendentes como actores electorales de peso. Pero también debería mirarlos como administradores de problemas concretos, muchas veces urgentes, que definen la calidad de vida de la población.

El Congreso de Intendentes tiene ante sí una oportunidad: consolidarse como un espacio capaz de producir acuerdos de gestión, no solo declaraciones. La descentralización no se mide únicamente por la existencia de instituciones, sino por la capacidad de esas instituciones para modificar la relación entre el Estado y el territorio. Una sede nueva puede ordenar el trabajo, dar mejores condiciones a los equipos técnicos, facilitar reuniones y proyectar una imagen institucional más sólida. Pero el verdadero salto estará en la agenda que se construya dentro de esas paredes.

El momento también invita a observar la relación entre política y territorio con mayor detenimiento. Los gobiernos departamentales no son meras administraciones periféricas. En muchos casos son la primera cara visible del Estado para los ciudadanos. La gente no distingue siempre entre competencias nacionales, departamentales o locales cuando reclama una calle en condiciones, una obra prometida, una respuesta ambiental o una intervención social. Para la ciudadanía, el Estado es uno solo, aunque por dentro esté dividido en niveles, normas y presupuestos.

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De ahí que el fortalecimiento del Congreso de Intendentes pueda ser leído como una apuesta por mejorar esa coordinación. Si los gobiernos departamentales y el Gobierno Nacional logran articular mejor sus políticas, el impacto puede sentirse en áreas muy concretas: infraestructura, desarrollo productivo, programas sociales, vivienda, ambiente, seguridad vial, turismo, empleo y planificación territorial.

Pero también hay una advertencia. La institucionalidad, por sí sola, no alcanza. Uruguay tiene una larga tradición de crear ámbitos de diálogo que luego dependen de la voluntad política, la calidad técnica y la capacidad de seguimiento. Una sede puede ser el punto de partida, no el punto de llegada. Lo que ocurra después de la inauguración será más importante que la inauguración misma.

El corte de cinta dejará una imagen. El presidente, los intendentes, las autoridades y los invitados especiales reunidos en un mismo lugar. Pero la escena de fondo es más profunda: el país necesita discutir cómo se gobierna el territorio, cómo se distribuyen responsabilidades, cómo se financian las políticas departamentales y cómo se evita que la descentralización quede atrapada en el lenguaje de los discursos.

La nueva sede del Congreso de Intendentes abre una puerta institucional. Ahora la pregunta política es qué tipo de acuerdos, prioridades y respuestas pasarán por ella.