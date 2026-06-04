La Intendencia de Colonia, a través de la Unidad Pymes, informó el calendario de actividades del programa “Colonia Está de Ferias”, que durante junio se desarrollará en distintas localidades del departamento.

En Carmelo, las propuestas se realizarán los sábados 6 y 20 de junio, en Plaza Independencia, con el Paseo de Compras de Carmelo, en el horario de 10:00 a 16:00.

Las ferias contarán con la participación de emprendedores locales y departamentales, que ofrecerán productos artesanales, gastronómicos y otras elaboraciones. La actividad busca promover el trabajo de pequeños emprendimientos y generar espacios de comercialización directa con el público.

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Calendario departamental

El programa comenzará el sábado 6 de junio con actividades en Carmelo, en Plaza Independencia, de 10:00 a 16:00, y en Nueva Palmira, en Plaza Artigas, con el Paseo de Compras Palmirense, de 10:00 a 17:00.

El domingo 7 de junio se realizará la Feria de Ombúes, en calle Zorrilla de San Martín, en Ombúes de Lavalle, de 10:00 a 13:00.

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El sábado 13 de junio habrá ferias en Colonia del Sacramento, en el Centro Cultural Nacional AFE, de 12:00 a 18:00, y en Tarariras, en Plaza Joaquín Suárez, de 11:00 a 18:00.

El calendario continuará el sábado 20 de junio con una nueva edición del Paseo de Compras de Carmelo, en Plaza Independencia, de 10:00 a 16:00. Ese mismo día también se realizará la Feria Emprender Conchillas, en Casa Evans, desde las 17:00.