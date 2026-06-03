Montes del Plata presentó su Reporte de Sostenibilidad 2025, documento en el que informa su desempeño ambiental, social y económico durante el último año, así como los avances vinculados a sus metas de sostenibilidad al 2030.

La compañía forestal-industrial incorporó en el informe su propósito institucional, definido como “forjar un legado positivo para las próximas generaciones”, y detalló objetivos asociados al cambio climático, biodiversidad, economía circular, desarrollo local, equidad de género, seguridad y salud, entre otros ejes de trabajo.

Según los datos divulgados por la empresa, Montes del Plata representó el 1,3% del Producto Bruto Interno de Uruguay y el 6,9% de las exportaciones de bienes del país, en el promedio de los últimos tres años.

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El reporte también señala que la compañía generó más de 6.000 empleos en su cadena de valor y trabajó con más de 2.100 empresas proveedoras, de las cuales el 81% son uruguayas. Además, cerró el año con 608 colaboradores directos, 93% de ellos radicados en el interior del país, y más de 3.100 trabajadores contratistas.

En materia productiva, Montes del Plata informó que durante 2025 produjo 22,6 millones de plantines, plantó más de 15.600 hectáreas, cosechó más de 4,6 millones de metros cúbicos de madera y produjo más de 1,44 millones de toneladas de celulosa de calidad prime en su planta industrial.

La empresa también destacó su sistema logístico bimodal, integrado por transporte fluvial y terrestre. Según el informe, el 51% del traslado se realizó por vía fluvial y el 49% por vía terrestre, lo que permitió reducir en 23,4 millones los kilómetros recorridos en carretera.

En el área energética, la compañía sostuvo que produce energía limpia y renovable equivalente al 7,6% de la energía total generada en Uruguay.

El gerente general de Montes del Plata, Diego Wollheim, afirmó que el reporte permite dimensionar el trabajo que hay detrás de los resultados presentados por la compañía.

“Este reporte ayuda a mostrar algo que a veces es difícil de dimensionar en el día a día: que detrás de cada resultado hay mucho trabajo y muchas personas haciendo las cosas bien para que la empresa produzca, aporte al país y a las comunidades de las que forma parte”, señaló.

Wollheim agregó que el documento no solo ordena información sobre el desempeño económico, social y ambiental de la empresa, sino que también muestra “que detrás de las cifras hay compromiso, un propósito que nos mueve y una forma de trabajar junto a otros que queremos seguir cuidando hacia adelante”.

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Integración productiva y vínculo con el territorio

Como parte de su modelo de integración productiva, Montes del Plata informó que mantiene acuerdos con 330 productores que incorporan forestación en sus predios.

El reporte agrega que más de 280 productores desarrollan actividad ganadera en áreas vinculadas a la empresa, con 36.000 cabezas de ganado. También señala que más de 6.000 colmenas producen miel y que 450 familias participan en la recolección de hongos.

En formación y empleabilidad, la empresa reportó más de 160.000 horas de capacitación dirigidas a colaboradores, contratistas y comunidad, además de más de 87.000 horas de formación en seguridad y salud ocupacional.

Entre las iniciativas mencionadas figuran Rebrote, que permitió que 16 personas culminaran el ciclo básico; Yo Sigo, un programa de continuidad educativa que alcanzó a 344 estudiantes de Conchillas, Ombúes de Lavalle y Guichón; e Inglés para Todos, con 27 alumnos de Conchillas y dos graduados que viajaron a Inglaterra en modalidad de intercambio.

Indicadores a 15 años de su instalación en Conchillas

El informe también incluye datos vinculados a los 15 años de la instalación de Montes del Plata en Conchillas.

Según la empresa, la localidad registró un aumento de 15% en su población, un crecimiento de 20 puntos en el nivel educativo y una mejora de 10 puntos en el empleo formal. Además, el 70% de las personas encuestadas afirmó que la situación económica mejoró.

Ambiente, conservación y comunidad

En materia ambiental, Montes del Plata informó que el 66% de sus residuos no peligrosos fueron valorizados y que logró una reducción de 8% en sus emisiones de alcance 1 y 2, frente a una meta de reducción de 10% establecida para 2030.

La compañía también comunicó la incorporación de su novena Área de Alto Valor de Conservación y destacó los 25 años del Bioparque M’Bopicuá.

En su vínculo con la comunidad, el reporte señala que más de 8.600 personas visitaron su planta, vivero, terminal logística, bioparque y predios forestales a través del programa Montes del Plata Te Recibe.

Además, 1.010 estudiantes participaron en charlas en centros educativos y más de 800 vecinos y referentes fueron visitados en el marco del programa Buen Vecino.

La empresa también informó resultados positivos en auditorías FSC® y la recertificación PEFC de su gestión forestal, junto con certificaciones internacionales en calidad, ambiente, seguridad y laboratorio.

Asimismo, destacó la obtención del Sello de Gestión Sostenible de la Unión de Exportadores del Uruguay y el LATU, la autorización para el uso de Marca País, el reconocimiento como una de las mayores exportadoras de bienes de Zona Franca y la distinción de Merco como la empresa con mejor reputación corporativa de su sector.