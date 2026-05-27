En el aula comedor de la Escuela Técnica de Carmelo se realizó la primera Mesa de Ampliación del Tiempo Educativo, una instancia de trabajo que reunió a instituciones educativas, organismos públicos, equipos técnicos y actores sociales vinculados al territorio.

La convocatoria tuvo como eje la implementación de la Ampliación del Tiempo Educativo, una política educativa que busca fortalecer las trayectorias de los estudiantes mediante más espacios de participación, acompañamiento, formación y articulación entre instituciones.

El encuentro permitió generar un ámbito de intercambio y planificación para el presente año lectivo. No se trató únicamente de una reunión administrativa, sino de una mesa de trabajo donde la educación apareció como un asunto compartido por distintos actores de la comunidad. En ese sentido, la propuesta apunta a coordinar acciones entre centros educativos, áreas culturales, deportivas, sociales y comunitarias, con el objetivo de ampliar las oportunidades para adolescentes y jóvenes.

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Participaron autoridades de los municipios de Carmelo y Nueva Palmira, representantes de la Dirección de Cultura y de la Secretaría de Juventud de la Intendencia, equipos de gestión de instituciones de educación media, del Instituto de Formación Docente, equipos multidisciplinarios de UTU y liceos, además de referentes de la Secretaría Nacional del Deporte y directores de las Plazas de Deportes de Carmelo y Nueva Palmira.

También formaron parte de la instancia programas y organismos como PROPIA e INAU, Deportodos, el Programa PAS-MEC, el Centro de Lenguas Extranjeras, Enlace Educativo del MIDES, la Escuela de Artes y Oficios de la Intendencia, las Escuelas del Hogar de Carmelo y Nueva Palmira, y Radiolugares.

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La presencia de instituciones tan diversas marcó el carácter interinstitucional de la mesa. La educación, entendida en este marco, no queda limitada al aula ni al horario escolar, sino que se proyecta hacia otros espacios de formación, convivencia, cultura, deporte y participación ciudadana.

La primera Mesa de Ampliación del Tiempo Educativo dejó planteada una línea de trabajo para el año: sostener la coordinación entre instituciones y construir propuestas que acompañen a los estudiantes desde una mirada integral. En Carmelo y Nueva Palmira, la iniciativa abre una agenda común en la que la educación se piensa como una responsabilidad colectiva y como una herramienta central para el desarrollo de la comunidad.