La definición de los precios de los combustibles para junio tendrá como principal insumo un informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) que marca señales diferentes según el producto: subas moderadas en las naftas y bajas en el gasoil y el supergás.

Según publicó Subrayado, el informe mensual de Precios de Paridad de Importación (PPI) indica un aumento de 2,61% para la nafta Premium 97 y de 2,52% para la nafta Súper 95. En cambio, para el gasoil 10S y 50S la variación es a la baja, con una reducción de 5,21%, mientras que el supergás registra una disminución de 2,34%.

El PPI es una referencia técnica que utiliza el gobierno para la fijación de las tarifas, pero no determina por sí solo el precio final al público. Ursea informa periódicamente esos valores como insumo para que el Poder Ejecutivo defina los precios de venta, junto con otros componentes del esquema tarifario.

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El dato central del informe es el cambio de tendencia respecto a los meses anteriores. Mientras en mayo el gobierno resolvió aplicar aumentos de 7% en las naftas y el supergás, y de 14% en el gasoil, el nuevo relevamiento muestra un comportamiento más contenido de los precios internacionales. De acuerdo con el documento citado por Subrayado, casi todos los productos registraron caídas moderadas frente a abril, con excepción de las gasolinas.

La lectura del informe también marca una diferencia con el escenario previo. Ursea señala que, a diferencia de los dos meses anteriores, las variaciones actuales se ubican dentro de rangos habituales de la evolución histórica del PPI. Esa observación no implica una confirmación de baja o mantenimiento de tarifas, sino que describe una menor presión técnica sobre algunos combustibles, especialmente el gasoil y el supergás.

La decisión política y económica quedará en manos del Poder Ejecutivo. La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, adelantó que esta semana se conocerán los precios que regirán durante junio. Subrayado informó además que Cardona se reunirá con Ursea para analizar la situación de los combustibles antes de la resolución oficial.

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El antecedente inmediato pesa en la evaluación. En mayo, las tarifas vigentes quedaron en $ 88,03 para la nafta Súper 95, $ 90,90 para la Premium 97, $ 57,72 para el gasoil 50S, $ 66,27 para el gasoil 10S y $ 101,26 para el supergás, según el histórico de precios de Ancap.

Con estos datos, el escenario para junio combina tres elementos: naftas con leve presión al alza, gasoil y supergás con referencias a la baja, y una resolución oficial que aún no fue comunicada. Hasta que el gobierno anuncie los nuevos valores, los porcentajes del PPI deben tomarse como una referencia técnica y no como los precios definitivos que pagarán los consumidores.