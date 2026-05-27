La diputada Tatiana Antúnez y el senador suplente Claudio Arbesún, dirigentes del Partido Comunista e integrantes del Frente Amplio, estuvieron en Carmelo y participaron de una entrevista en Radiolugares. En una conversación amplia, uno de los ejes fue el lugar que ocupa hoy la ideología en la política, en un tiempo en el que muchas veces cuesta distinguir desde qué base teórica o filosófica se ubican los partidos y sus dirigentes.

La pregunta apareció luego de un intercambio sobre la relación entre los representantes políticos y la gente. Arbesún sostuvo que la ciudadanía sí discute de política en su vida cotidiana, aunque muchas veces no encuentre respuestas claras en el sistema político.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

“La gente discute de política todo el tiempo, porque de alguna manera se enfrenta en su cotidianidad a problemas”, afirmó, y mencionó la carestía, el transporte público y la falta de trabajo como ejemplos. Para el legislador, el problema no está en la política como herramienta, sino en la distancia que se genera cuando los representantes no logran responder a esas preocupaciones.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

“Se genera cierto rechazo al sistema político, no a la política”, señaló.

¿Qué papel cumple hoy lo ideológico?

La consulta apuntó directamente a si, dentro del Frente Amplio, es lo mismo ser comunista que pertenecer a otro sector, como el MPP. La respuesta de Arbesún fue que dentro de la izquierda existen matices y diferencias, pero que el Frente Amplio se construyó históricamente sobre acuerdos.

“Matices y diferencias en la izquierda hay montones”, dijo. Recordó que desde la creación del Frente Amplio, en 1971, distintos sectores resolvieron priorizar la unidad para transformar la realidad. Según planteó, esas diferencias no deben impedir la acción de gobierno.

“Las personas que asuman responsabilidades no se pueden empantanar en discutir sobre sus diferencias. Se tienen que hacer cargo de sus coincidencias para gobernar y transformar la vida de la gente”, expresó.

En ese marco, Arbesún marcó una diferencia que, a su entender, sigue separando a la izquierda de la derecha: el rol del Estado.

“El funcionamiento natural del mercado no soluciona los problemas de empleo, no soluciona los problemas de vivienda”, afirmó. Para el legislador comunista, allí aparece una definición ideológica concreta: si se deja actuar solo al mercado o si el Estado interviene para corregir desigualdades.

“El Estado tiene que interceder ahí”, sostuvo, no para imponerle decisiones a la gente, sino “para generar condiciones que den pisos de dignidad a la mayoría y condiciones de igualdad”.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El Estado como diferencia política

Antúnez también ubicó la discusión ideológica en el papel del Estado y en la relación con el mercado. Al responder sobre el costo del Estado y los planteos que cuestionan su tamaño, la diputada vinculó esa visión con modelos económicos que, según dijo, dejan al mercado como principal regulador.

“Estamos parados en paradigmas diferentes”, afirmó.

La legisladora puso como ejemplo el caso argentino y advirtió sobre las consecuencias de políticas que reducen la intervención estatal en áreas laborales y sociales. En su análisis, cuando el Estado se retira, los sectores más vulnerables quedan más expuestos.

“Si no existen iniciativas de Estado que regulen esto, estas personas van a caer en una situación peor”, señaló.

Antúnez relacionó esa mirada con problemas concretos: la pobreza infantil, la situación de las mujeres, el desempleo juvenil y las condiciones de trabajo. También destacó que las recorridas por el interior permiten conocer conflictos específicos, como el del Molino de Carmelo, y trasladarlos al ámbito parlamentario.

“No venimos con nuestra agenda de Montevideo”, dijo. “Estamos acá para escuchar”.

¿Dónde está la diferencia con otras miradas?

Arbesún sostuvo que cuando algunos sectores plantean que el Estado es demasiado grande, no siempre están hablando de los salarios altos o de los cargos jerárquicos, sino de derechos sociales y económicos que, desde su punto de vista, forman parte de la protección pública.

“Hay que separar la paja y el trigo”, dijo. Reconoció que pueden discutirse salarios de jerarcas o niveles de desigualdad dentro del propio Estado, pero advirtió que el debate de fondo es otro.

“El trasfondo de la gente que dice que el Estado es grande y debería ser más chico, lo que está discutiendo no son los salarios de los gerentes, lo que está discutiendo es el conjunto de derechos sociales y económicos que adquirió el pueblo uruguayo”, afirmó.

En esa línea, mencionó la salud pública, la descentralización universitaria, la seguridad, la infraestructura y mecanismos como el seguro de paro especial. Para Arbesún, esos instrumentos muestran una diferencia ideológica clara entre quienes defienden un Estado protector y quienes proponen reducirlo.

“Cuando desde algunos espacios se discute achicar el Estado, lo que se está discutiendo es achicar el Estado que protege”, sostuvo.

Unidad, diferencias y gestión

La entrevista también abordó la tensión entre la identidad comunista y la pertenencia a una fuerza política amplia. Ante la pregunta sobre cómo conviven la teoría marxista, la práctica parlamentaria y la diversidad interna del Frente Amplio, los legisladores reivindicaron el camino de la unidad.

“Nosotros somos parte de una fuerza política que eligió el camino de la unidad”, se planteó durante la entrevista. Esa unidad, explicaron, se vincula con una tradición más amplia del movimiento popular uruguayo, que incluye al movimiento sindical, estudiantil y social.

Desde esa perspectiva, la ideología no fue presentada como una etiqueta partidaria ni como un discurso cerrado, sino como una forma de definir prioridades: qué papel debe tener el Estado, cómo se responde al mercado, qué lugar ocupan los trabajadores y qué modelo de sociedad se busca construir.

En Carmelo, Antúnez y Arbesún defendieron que esas diferencias siguen vigentes. Para ambos, la política no se reduce a la gestión ni a los nombres de los partidos. Se expresa, sobre todo, en las respuestas que se dan ante los problemas concretos de la gente.