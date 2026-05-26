Colonia del Sacramento fue confirmada este martes como subsede de la modalidad jai alai del XX Campeonato del Mundo de Pelota Vasca. El anuncio se realizó durante un acto en el Centro Cultural Nacional AFE y marcará la puesta en funcionamiento del renovado Frontón Real de San Carlos.

La actividad contó con la presencia del intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, y del secretario general de la Federación Internacional de Pelota Vasca, Pablo Lambardi. También participaron el senador Carlos Moreira Reisch, el diputado Mario Colman, autoridades policiales y militares, ediles, alcaldes, representantes de instituciones deportivas, autoridades nacionales, departamentales y locales, y medios de comunicación.

El acto comenzó con un mensaje del presidente de la Federación Internacional de Pelota Vasca, Xavier Cazaubon. Luego, Lambardi ratificó que Colonia será subsede del campeonato mundial que se desarrollará en Argentina y destacó el trabajo conjunto entre ambos países para la organización del torneo.

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El dirigente señaló que las costas del Río de la Plata han estado vinculadas históricamente por distintos encuentros y actividades, y afirmó que este campeonato se enmarca en esa relación. También subrayó la recuperación del Frontón Real de San Carlos como un aporte relevante para el desarrollo de la pelota vasca en la región.

Por su parte, Rodríguez afirmó que la designación representa la concreción de un proceso iniciado cuando el frontón se encontraba en mal estado. El jefe comunal destacó el trabajo realizado por la Intendencia de Colonia y la dirección técnica del arquitecto Walter Debenedetti en las obras de recuperación del escenario deportivo.

El intendente también valoró la disposición de la Federación Argentina de Pelota Vasca para que Colonia forme parte del Mundial. Según expresó, la posibilidad de inaugurar el frontón remodelado con una instancia mundial supera la expectativa inicial de recibir una exhibición o un partido de jai alai.

Rodríguez sostuvo que la obra tendrá impacto deportivo, social y cultural, tanto para el barrio Real de San Carlos como para la ciudad y el departamento.

La presentación finalizó con la proyección de un video que mostró los avances de las obras en el Frontón Real de San Carlos.