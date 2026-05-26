El Instituto Uruguayo de Meteorología informó que se prevé la presencia de nieblas y neblinas en todo el territorio nacional desde la noche del lunes 25 de mayo y hasta la mañana del jueves 28.

De acuerdo con la comunicación difundida por Inumet, el fenómeno provocará una reducción significativa de la visibilidad, principalmente durante las noches y las mañanas.

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El aviso está asociado a la formación de nieblas persistentes y neblinas, por lo que se solicita a la población prestar atención a las condiciones de visibilidad, especialmente en rutas, caminos y zonas urbanas durante las primeras horas del día.

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Este martes 26 de mayo, el fenómeno continúa vigente y se mantendría, según el organismo, hasta la mañana del jueves.