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La investigación comenzó con un llamado desde un centro asistencial. El sábado 23 de mayo, personal de salud pidió la presencia policial en una vivienda de calle San Luis, en Tarariras. Cuando los efectivos llegaron, encontraron muerto al morador de la casa: un hombre de 63 años.

El dato que cambió el curso del procedimiento estaba en el cuerpo. Según informó la Jefatura de Policía de Colonia, presentaba una herida de arma blanca en el pecho. Desde ese momento, la escena dejó de ser solo el lugar de un fallecimiento y pasó a ser el centro de una investigación penal bajo la dirección de la Fiscalía Letrada de Colonia.

Policía Científica trabajó en la vivienda para relevar indicios, documentar la escena y reunir elementos que permitan establecer cómo ocurrió la muerte. El parte no informa si fue hallada el arma, si hubo señales de desorden ni qué vínculo podían tener otras personas con la víctima. Esa ausencia de datos también marca el estado del caso: la investigación sigue abierta.

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La segunda escena apareció lejos de Tarariras. Por orden judicial, el domingo fueron detenidas en Montevideo dos personas: una mujer de 63 años y un hombre de 36. A ambos se les incautaron los teléfonos celulares, que serán periciados.

Por ahora, la causa se sostiene sobre pocas certezas: un hombre muerto en su casa, una herida en el pecho, dos detenidos y celulares bajo análisis. Lo demás deberá surgir de las pericias, los testimonios y la reconstrucción de las últimas horas de la víctima.