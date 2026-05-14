PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Carmelo será una de las localidades protagonistas de la 4ª edición de la Semana del Tango, una programación cultural que se desarrollará en distintos puntos del departamento de Colonia y que tendrá todas sus actividades con acceso gratuito.

El lanzamiento se realizó en el foyer del Centro Cultural Bastión del Carmen, con la presencia del intendente Guillermo Rodríguez, el director de Cultura, Carlos Deganello, autoridades, artistas, instituciones y medios de comunicación.

Durante la presentación, Deganello destacó que la propuesta busca mostrar el tango desde una mirada multidisciplinaria, con música, danza, teatro, pintura y espacios de encuentro social. También subrayó el carácter descentralizado de la programación, que llegará a varias localidades del departamento.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En Carmelo, la agenda tendrá como destaque la presentación de la Orquesta Espectáculo de la Intendencia de Colonia, prevista para el sábado 23. Ese mismo día, la apertura oficial será en la Sala Don Bosco de Juan Lacaze, con la actuación de Conce.

Rodríguez valoró que Colonia rinda homenaje cada mayo al tango y destacó la posibilidad de acercar espectáculos gratuitos a distintos públicos del departamento.