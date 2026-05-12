La noche del 10 de mayo avanzaba sobre Carmelo cuando un incidente entre dos hombres alteró la calma en las inmediaciones de Isidoro Rodríguez y Paseo de los Argentinos. Lo que, según la información recabada, comenzó como una riña a golpes de puño terminó con uno de los involucrados herido y trasladado a un centro asistencial.

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De acuerdo con testimonios de vecinos de la zona, durante la disputa uno de los hombres habría utilizado un destornillador para agredir al otro. La víctima sufrió lesiones de entidad y debió ser intervenida quirúrgicamente, ya que las heridas afectaron sus pulmones, según la información disponible.

El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía Letrada de Carmelo, que dirige las actuaciones para establecer cómo se produjo el hecho y determinar eventuales responsabilidades. Personal de Investigaciones de la Zona Operacional III trabaja en el esclarecimiento del episodio y en la recolección de elementos que permitan reconstruir la secuencia de lo ocurrido.

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Por ahora, la investigación se mantiene en curso. La escena inicial —dos hombres enfrentados en la vía pública durante la noche— es apenas el punto de partida de una pesquisa que deberá precisar el contexto de la riña, la mecánica de la agresión y la participación de cada uno de los involucrados.