UPM fue incluida nuevamente en los Índices de Sostenibilidad Dow Jones mundial y europeo correspondientes al período 2025-2026, informó la compañía este martes. La distinción ubica a la empresa entre las firmas reconocidas por su desempeño en materia ambiental, social y de gobernanza.

Los Índices de Sostenibilidad Dow Jones evalúan a más de 3.500 de las mayores empresas del mundo y consideran criterios vinculados con la gestión ambiental, la responsabilidad social y el gobierno corporativo. Según UPM, la inclusión en estos indicadores refuerza su posicionamiento internacional y la confianza de clientes, inversores y otros públicos de interés.

La empresa señaló que el reconocimiento también comprende el desempeño de sus operaciones en Uruguay, donde desarrolla actividades forestales, opera las plantas de celulosa de Fray Bentos y Paso de los Toros, y cuenta con una terminal especializada en el puerto de Montevideo.

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“Esta distinción refleja el trabajo disciplinado y sostenido que UPM viene desarrollando en toda su operación a nivel global y local. Es el resultado del compromiso y la dedicación de las más de 7.000 personas que integran nuestra cadena de valor en Uruguay y de un enfoque de sostenibilidad integrado al negocio”, afirmó Matías Martínez, director de Marketing, Sostenibilidad y Comunicaciones de UPM Uruguay.

Martínez agregó que la compañía busca contribuir, a través de fibras renovables, materiales avanzados y soluciones de descarbonización, a la transformación de las cadenas de suministro y al desarrollo sostenible de las comunidades donde opera.