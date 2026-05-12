El Ministerio de Salud Pública y la Dirección General de Educación Inicial y Primaria iniciarán el 28 de mayo una campaña nacional de vacunación en escuelas públicas, que permitirá a los escolares recibir dosis del Esquema Nacional de Vacunación dentro de los centros educativos, siempre con autorización previa de sus familias.

La iniciativa, presentada este lunes 11 de mayo, busca mejorar el acceso a la vacunación y reforzar la cobertura en edades escolares. En una primera etapa se aplicará en Montevideo, Flores y Salto, aunque las autoridades prevén extenderla progresivamente a las más de 2.200 escuelas públicas del país. El Gobierno no descarta incorporarla más adelante en centros privados.

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Los equipos vacunadores de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa estarán a cargo de la inoculación. Antes de la visita al centro, las familias recibirán un formulario de consentimiento y material informativo sobre la campaña y las vacunas disponibles. Con esa autorización, los equipos técnicos podrán revisar la situación vacunal de cada niño y definir qué dosis le corresponden. Los padres que lo deseen podrán acompañar a sus hijos durante la vacunación.

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La campaña incluirá todas las vacunas previstas en el esquema vigente, con énfasis en los refuerzos indicados entre los cinco y los 11 años. También estará disponible la vacuna contra el virus del papiloma humano.

Según el último informe de las áreas de Epidemiología e Inmunizaciones del ministerio, la cobertura vacunal hasta los dos años alcanzó el 97% en 2025, pero descendió hasta el 91% en los refuerzos posteriores. Las autoridades señalaron que esa caída motivó la coordinación con la Administración Nacional de Educación Pública para acercar la vacunación a los lugares donde transcurre la vida cotidiana de los niños.