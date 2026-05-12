PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Colonia del Sacramento será sede este fin de semana de la muestra fotográfica “Pepe Mujica: una vida en movimiento”, una exposición dedicada a recorrer distintos aspectos de la trayectoria humana, militante y pública del expresidente José “Pepe” Mujica.

La actividad se realizará en el marco del primer aniversario de su fallecimiento y estará abierta al público el sábado 16 y el domingo 17 de mayo, de 10.00 a 18.00, en el Centro Cultural AFE de Colonia del Sacramento.

Según señaló el senador Nicolás Viera, uno de los promotores de la iniciativa, la propuesta busca abordar “la humanidad del militante, del hombre y del servidor público”. El legislador indicó además que la muestra no procura destacar la faceta político-partidaria de Mujica, sino poner en valor “su solidaridad, el cariño con su pueblo y una vida signada por diferentes peripecias”.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La inauguración oficial será el sábado 16 de mayo, a las 16.00. Está prevista la presencia de Lucía Topolansky, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez; el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez; la diputada Cecilia Badín, y el senador Nicolás Viera.

La exposición estará habilitada con entrada abierta al público durante las dos jornadas.