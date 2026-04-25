La Agencia de Desarrollo del Este de Colonia mantuvo una instancia de acercamiento con la Cámara de Comercio Suizo-Uruguaya y el embajador de Suiza, en una señal de búsqueda de nuevos vínculos institucionales para la región.

El encuentro tuvo como eje la generación de oportunidades en educación y producción, turismo regional y respaldo institucional al Concurso y Fiesta del Queso, previsto para octubre. La agenda muestra una estrategia orientada a conectar capacidades locales con actores externos que puedan aportar cooperación, visibilidad y posibles inversiones.

Para el este de Colonia, el vínculo con una cámara binacional puede ser relevante si logra traducirse en proyectos concretos. La producción quesera, el turismo y la formación vinculada al desarrollo productivo son sectores con potencial para fortalecer la identidad económica de la zona y ampliar su proyección.

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Desde ADE Este señalaron que la actividad fue impulsada por su red de socios y forma parte de una línea de trabajo destinada a transformar el potencial regional en resultados. El desafío estará en convertir este primer acercamiento en acuerdos, programas o apoyos efectivos para el territorio.