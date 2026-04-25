El Expediente 83001/04530, referido a una solicitud de apoyo económico del Liceo 1 Dr. David Bonjour, fue tratado en el Orden del Día de la última sesión del Municipio de Carmelo. La presentación del asunto permitió conocer la situación planteada por la dirección del centro educativo y por APAL, vinculada principalmente a la seguridad del edificio.

Según se informó durante la lectura del expediente, en febrero habrían ingresado menores al liceo tras romper vidrios. No se registró el robo de objetos de valor, debido a que la situación fue detectada a tiempo. Sin embargo, el planteo no se limitó a ese episodio: también se señaló que, por calle 18 de Julio, se han advertido ingresos nocturnos de personas ajenas a la institución.

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El caso expone una preocupación más amplia sobre las condiciones de resguardo del edificio y la necesidad de evaluar medidas que permitan prevenir nuevos episodios. La solicitud de apoyo económico se enmarca en ese contexto y apunta a atender una problemática que involucra tanto a la comunidad educativa como al entorno inmediato del centro.

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Para ampliar la información y conocer con mayor detalle la situación que atraviesa el Liceo 1 Dr. David Bonjour, se resolvió por unanimidad mantener una reunión con autoridades del liceo y representantes de APAL.