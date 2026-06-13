Uruguay inicia este lunes su camino en el Grupo H del Mundial ante Arabia Saudita, en un partido que marcará el primer gran examen de la selección de Marcelo Bielsa en el escenario más exigente del fútbol. Para la Celeste, el debut llega con una carga particular: confirmar que la transición generacional iniciada en 2023 puede sostenerse en una Copa del Mundo.

El equipo uruguayo llega renovado. Ya no están Edinson Cavani ni Luis Suárez, figuras centrales de una época que marcó a varias generaciones. En su lugar, Bielsa consolidó una base más joven, con Federico Valverde, Darwin Núñez y Ronald Araújo como referencias de un plantel que busca afirmar una nueva identidad competitiva. La presencia de Araújo, sin embargo, está en duda por un problema muscular, una situación que el cuerpo técnico sigue de cerca antes del estreno.

Desde su llegada, Bielsa imprimió su sello: presión alta, intensidad, transiciones rápidas y una idea ofensiva que exige precisión física y mental. Ese modelo le permitió a Uruguay alcanzar momentos de alto impacto, como las victorias ante Brasil y Argentina en las Eliminatorias y la clasificación a semifinales de la Copa América 2024.

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Pero el proceso también tuvo altibajos. La Celeste cerró la clasificación sudamericana en el cuarto lugar, alternando actuaciones convincentes con partidos irregulares. A eso se sumaron tensiones fuera de la cancha y críticas públicas de Luis Suárez, que colocaron al ciclo bajo una observación más intensa.

El debut ante Arabia Saudita, por eso, aparece como una oportunidad para ordenar el relato deportivo de Uruguay. Ganar no solo significaría comenzar con tres puntos: también serviría para fortalecer la confianza en un proyecto que pretende competir desde una idea clara, aunque todavía en construcción.

Arabia Saudita llega en un contexto diferente. El recuerdo de la histórica victoria ante Argentina en Qatar 2022 sigue presente, pero esta vez el equipo no arriba con la misma estabilidad. Georgios Donis asumió la conducción técnica menos de dos meses antes del Mundial, tras la salida de Hervé Renard, el entrenador que había liderado aquella sorpresa mundialista.

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El capitán Salem Al-Dawsari continúa como principal referencia saudita y será una de las amenazas ofensivas a controlar. Sin embargo, el foco para Uruguay estará en sí mismo: en cómo administra la pelota, cómo presiona, cómo defiende los espacios y cómo convierte su intensidad en dominio real del partido.

En un grupo que también integran España y Cabo Verde, el margen de error puede ser reducido. Para la selección uruguaya, el primer paso será clave. No solo por el resultado, sino por lo que pueda mostrar: si la Celeste de Bielsa está preparada para transformar su renovación en una campaña mundialista de peso.