Este jueves 16 de abril, a las 21.00, el Teatro Uamá recibirá Soy tu ángel, la comedia que reúne a Germán Kraus y Silvia Peyrou en una puesta donde el humor y la emoción avanzan de la mano.

La obra propone una sucesión de cruces, equívocos y situaciones inesperadas en una trama en la que nada parece ser lo que es. Entre risas y momentos sensibles, la historia se apoya en personajes que se encuentran, chocan y se transforman en una comedia que apunta tanto a divertir como a conmover.

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Con un tono liviano, pero sin resignar calidez, Soy tu ángel se presenta como una invitación a disfrutar de una noche de teatro con sello popular: reír, emocionarse y dejarse sorprender.

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La función comenzará a las 21.00. Las entradas cuestan $900, con descuentos para jubilados y socios de Adeom, y pueden comprarse en boletería o por Red Tickets.