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El puerto de Nueva Palmira continúa afianzando su posición como uno de los principales nodos logísticos de la Hidrovía Paraguay-Paraná, tras completar una nueva operación vinculada a la incorporación de flota fluvial para el transporte de cargas minerales en la región.

La maniobra más reciente finalizó el 1° de junio, con la descarga de 14 barcazas transportadas por el buque multipropósito AAL Hamburg, de bandera portuguesa. La embarcación concretó así el quinto viaje de una serie destinada al traslado de unidades construidas en astilleros sudamericanos para la compañía LHG Mining.

Con esta operación, ya son 127 las barcazas incorporadas a través de Nueva Palmira, una cifra que muestra la escala del proyecto logístico y la creciente relevancia del transporte fluvial para el movimiento de materias primas en el Cono Sur.

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Del total recibido hasta el momento, 86 barcazas fueron construidas en Brasil y arribaron en distintos viajes realizados por los buques AAL Hamburg y AAL Antwerp. A ellas se suman 41 unidades procedentes de Colombia, además de 10 remolcadores que serán utilizados para conformar futuras formaciones de empuje en la hidrovía.

La llegada escalonada de estas embarcaciones destaca la capacidad del puerto uruguayo para atender operaciones de carga de proyecto y logística especializada. Su ubicación, en el extremo sur del sistema Paraguay-Paraná, lo convierte en una plataforma estratégica para el ensamblaje y despliegue de flotas destinadas al transporte regional.

Mientras se aguarda el último viaje previsto dentro del programa, Nueva Palmira reafirma su papel como enclave clave para la logística fluvial y el comercio exterior regional.