La parroquia Sagrado Corazón de Jesús, de Mercedes, realizó este domingo la tradicional procesión de Corpus Christi, luego de la celebración de la misa en el templo parroquial. La actividad recorrió calles cercanas a la parroquia y culminó en la Capilla del Barrio Treinta y Tres.

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Durante la homilía, el padre Emanuel Escobar señaló que la Iglesia busca manifestar públicamente la presencia de Dios en la Eucaristía y compartir el mensaje del Evangelio con la comunidad. La celebración tuvo como eje la adoración a Jesús sacramentado y la expresión pública de la fe católica en el marco de una de las solemnidades centrales del calendario litúrgico.

A lo largo del recorrido, entre la parroquia Sagrado Corazón y la capilla del Barrio Treinta y Tres, se instalaron tres pequeños altares. En cada uno de esos puntos se realizaron momentos de adoración y se elevaron distintas peticiones, con una mención especial a las personas más necesitadas y agobiadas.

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La procesión concluyó con la bendición final. Al término de la celebración, el padre Emanuel Escobar, acompañado por el padre Antonio Mazza, entregó a los presentes un afiche del Sagrado Corazón de Jesús, destinado a ser colocado en hogares, comercios y otros espacios de la comunidad.

Desde la parroquia también se agradeció la colaboración de la Brigada de Tránsito Municipal, que brindó apoyo durante el desplazamiento de la procesión.