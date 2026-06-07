El conflicto de los trabajadores del Hospital de Juan Lacaze expone una situación que trasciende el reclamo laboral inmediato y coloca en discusión las condiciones en que se sostiene la atención pública en el centro asistencial. La falta de personal, las certificaciones médicas sin cubrir y la acumulación de tareas aparecen como los principales factores de una tensión que se arrastra desde hace varios meses.

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Según la comisión interna, el problema no se limita a casos aislados, sino que afecta el funcionamiento de distintas áreas. La existencia de seis auxiliares de servicio certificadas sin una cobertura suficiente genera una redistribución de tareas sobre el resto del personal, lo que incrementa la sobrecarga laboral y reduce el margen de respuesta ante situaciones cotidianas.

El conflicto también revela una dificultad de gestión: cuando las licencias reglamentarias, los feriados y las certificaciones deben ser cubiertos por los mismos equipos, el funcionamiento del hospital queda condicionado por la disponibilidad de trabajadores que ya cumplen una carga elevada. En sectores como cocina y lavadero, donde los funcionarios advierten carencias importantes, la falta de recursos humanos puede impactar en áreas de apoyo esenciales para la atención.

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La medida adoptada por los trabajadores, consistente en dejar de realizar tareas que consideran ajenas a sus funciones, busca marcar un límite operativo sin afectar los servicios esenciales. Esa definición introduce un elemento central: el conflicto no se expresa como una interrupción de la asistencia, sino como una advertencia sobre el desgaste del sistema interno.

La reunión prevista para el jueves 11 de junio con autoridades del hospital y de la Región Oeste de ASSE será una instancia relevante para medir si existen respuestas concretas. El punto de fondo será determinar si el planteo se aborda como una coyuntura puntual o como un problema de funcionamiento que requiere soluciones sostenidas en materia de personal, organización y condiciones de trabajo.