El Dr. Álvaro França Nebot asumió como ministro de la Suprema Corte de Justicia luego de ser designado por la Asamblea General para ocupar la vacante generada por la salida del Dr. Tabaré Sosa.

Hasta su designación, França se desempeñaba como ministro del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno. Su incorporación al máximo órgano judicial marca un nuevo tramo en una carrera desarrollada dentro del Poder Judicial desde comienzos de la década de 1990.

França inició su actividad como juez de paz de Lavalleja en 1991. Posteriormente ejerció como juez de paz en Colonia y, en 1992, fue designado juez de paz departamental en Bella Unión. A partir de 1993 pasó a desempeñarse como juez letrado en Salto.

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Desde 1999 cumplió funciones como juez letrado en Montevideo, tanto en materia civil como penal. En 2009 accedió al cargo de ministro de Tribunal de Apelaciones en lo Civil, función que ocupó hasta su reciente designación para integrar la Suprema Corte de Justicia.

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El magistrado prestó juramento en el Parlamento Nacional y luego participó de la ceremonia de asunción realizada en el Palacio Piria, sede de la Suprema Corte de Justicia. En la instancia estuvieron presentes sus nuevos colegas, autoridades invitadas, magistrados, técnicos, funcionarios, familiares y allegados.

Durante la ceremonia, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Dra. Doris Morales, destacó el ingreso de un juez de carrera al máximo órgano del Poder Judicial y señaló la importancia de que quienes alcanzan esa responsabilidad hayan transitado distintas etapas de la función jurisdiccional.

En su intervención, França agradeció a los presentes y a su familia. También hizo referencia al acceso a la justicia, al reconocimiento de las diferencias y a las carencias de recursos que enfrenta el organismo. En ese marco, señaló el papel de los funcionarios en el funcionamiento cotidiano del Poder Judicial.