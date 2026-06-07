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Uruguay tendrá un comienzo de semana marcado por nubosidad, lluvias y ambiente fresco a suave, en el marco de la formación de dos centros de baja presión en la región, según informó MetSul Meteorología.

De acuerdo con el análisis del organismo brasileño, durante la semana se formarán dos ciclones extratropicales sobre el Atlántico, al este del sur de Brasil. El primero se desarrollaría entre el lunes 8 y el martes 9, mientras que el segundo podría formarse hacia el viernes 12, también frente a la costa de Rio Grande do Sul.

Para Uruguay, el efecto principal no aparece asociado a vientos intensos en tierra, sino a la persistencia de la inestabilidad, la nubosidad y las precipitaciones. MetSul indicó que no se espera que estos sistemas sean intensos y que las ráfagas más fuertes quedarían principalmente sobre el mar.

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En línea con ese escenario, el Instituto Uruguayo de Meteorología prevé para este lunes cielo cubierto y precipitaciones, con vientos del este y sureste. Para el martes se mantienen las condiciones de nubosidad, nieblas, neblinas y probables lluvias en distintas zonas del país.

En el litoral oeste y el suroeste, incluida la zona de Colonia, el inicio de la semana se presentará húmedo, con baja presencia de sol y temperaturas moderadas para la época. Al cierre de esta nota, Inumet no tenía advertencias meteorológicas vigentes, por lo que la evolución del sistema deberá seguirse con las actualizaciones oficiales.