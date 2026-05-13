Los trabajos se desarrollan sobre la ruta 21, en una zona clave para la conectividad del oeste del departamento de Colonia. La intervención apunta a corregir sectores deteriorados del pavimento antes de avanzar con una nueva etapa de asfaltado.

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El antecedente oficial más relevante fue informado por Presidencia de la República y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas: la obra en ruta 21 comprendía unos 40 kilómetros en Colonia, con una inversión de 14 millones de dólares, e incluía bacheo, cementado de banquinas, terceras vías para tránsito pesado y carpeta asfáltica. Según esa comunicación, la vía es utilizada intensamente por camiones vinculados al transporte de granos y otros productos agropecuarios.

En julio de 2024, medios locales habían informado que el MTOP iniciaba la reunificación de la carpeta asfáltica entre la radial de Conchillas y Carmelo. En esa oportunidad, se indicó que los trabajos buscaban unificar sectores que habían sido intervenidos por tramos y mejorar la circulación en una ruta con diferencias de estado entre distintos puntos del recorrido.

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Mientras continúan hoy las tareas, se recomienda a los conductores circular con precaución, reducir la velocidad en las zonas intervenidas y atender la señalización colocada por la obra. La propia información difundida en su momento por medios locales, en base al MTOP, exhortaba a extremar cuidados durante la ejecución de los trabajos.