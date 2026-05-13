El Ministerio del Interior extendió hasta el 18 de mayo de 2026 el plazo de inscripción para el concurso abierto de oposición y méritos destinado a cubrir 648 vacantes de agentes ejecutivos y eventuales en todo el país.

Las postulaciones se realizan exclusivamente mediante el formulario disponible en el sitio web del ministerio. Podrán presentarse ciudadanos naturales o legales, de entre 18 y 35 años, que cumplan con los requisitos establecidos en las bases generales del llamado.

El concurso, identificado como 6068/2026, se organiza en siete zonas distribuidas en el territorio nacional. Cada postulante deberá elegir una única región para concursar, aunque durante la inscripción podrá manifestar su disponibilidad para ser convocado a otras zonas si se agotan las listas de prelación.

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El llamado también prevé cupos específicos para personas afrodescendientes, víctimas de delitos violentos y personas trans, de acuerdo con la normativa vigente.

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La cartera exhortó a los interesados a seguir el canal de WhatsApp “Concurso 6068/2026 – Multilocalidad – Ministerio del Interior”, donde se difundirán novedades, comunicaciones y actualizaciones sobre el proceso de selección.

Según el ministerio, la convocatoria forma parte de la política de fortalecimiento de la Policía Nacional prevista para el período 2025-2030.