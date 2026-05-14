Ramón Beltrán, de 71 años, fue capturado este lunes en una zona rural próxima a Florencio Sánchez. Estaba prófugo desde el 24 de marzo, cuando se fugó de la cárcel de Piedra de los Indios. Tras su detención, la Justicia de Rosario lo indagó y dispuso su regreso al establecimiento de reclusión departamental.

La noticia policial terminó donde suelen terminar estos casos: con la recaptura. Pero el caso Beltrán deja otra pregunta, menos visible y más incómoda: ¿qué pasó con la comunicación oficial durante casi dos meses?

No se trata solo de informar que alguien se fugó. Cuando una persona privada de libertad escapa de una cárcel, la comunicación pública puede ser también una herramienta de seguridad. Sirve para advertir a la población, ordenar la información, evitar rumores, pedir colaboración ciudadana y marcar con claridad qué se sabe y qué no se sabe.

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En este caso, la información circuló principalmente por medios locales y redes sociales. La versión inicial indicó que la fuga se constató al mediodía del 24 de marzo y que Beltrán habría escapado por la zona de chacras del establecimiento. También se informó que se activó un operativo de búsqueda. Pero una publicación local advirtió un punto clave: en redes circulaba una supuesta foto del prófugo, aunque esa imagen no había sido brindada por el Instituto Nacional de Rehabilitación.

Ese detalle no es menor. En una fuga, una foto oficial no es un accesorio: es parte del mecanismo para que la ciudadanía sepa a quién se busca y para evitar que se difundan imágenes equivocadas o versiones sin respaldo.

El antecedente que hacía más sensible el caso

Beltrán no era un recluso cualquiera. En 2005, junto con su hermano Carlos, fue enviado a prisión por una causa que conmocionó a la zona rural de Colonia: los homicidios de un matrimonio del paraje Boca del Cufré y de un productor rural de Camino Concordia, además de copamientos cometidos en Cufré y Colonia Valdense. En aquella cobertura, se consignó que Ramón Beltrán acumulaba antecedentes desde 1982 por rapiña, violencia privada, hurto y copamiento.

Recordar ese historial no implica alimentar el morbo ni volver a juzgar una causa de hace más de 20 años. Es relevante por una razón concreta: el nivel de riesgo comunicacional no se mide solo por la edad de la persona fugada. También se mide por sus antecedentes, por el tipo de delito por el que estaba preso, por su conocimiento del territorio y por la posibilidad de recibir ayuda.

Ahí está uno de los puntos centrales de este caso: un hombre de 71 años puede parecer, a primera vista, un prófugo de bajo desplazamiento. Pero un hombre de 71 años, oriundo de la zona, con antecedentes rurales y condenado por hechos violentos en el propio departamento, exigía una comunicación pública precisa desde el primer momento.

Piedra de los Indios no es un dato lateral

La Unidad N.º 14 de Piedra de los Indios tiene características particulares. El Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario describió en 2023 que está ubicada a pocos kilómetros de Colonia del Sacramento, sobre la ruta 21, en un predio de 71 hectáreas. Allí hay pabellones, espacios productivos, emprendimientos como tambo, cría de animales, quinta y área de chacra.

Ese mismo informe señaló que en los últimos años se habían producido fugas en la unidad, por lo que algunos espacios fueron dotados de mayor seguridad. También advirtió que el centro fue pasando de un modelo de seguridad mínima-media a uno de mayor control, en un departamento con acceso a rutas y cercanía con un país vecino.

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Ese contexto ayuda a entender por qué la fuga no podía ser tratada como un episodio menor. La ruralidad facilita escondites, contactos, desplazamientos por caminos secundarios y permanencia en zonas de baja visibilidad. En esos escenarios, las primeras horas son decisivas. Y la comunicación pública, si se usa bien, puede sumar ojos y reducir margen de maniobra.

El contraste con otro caso de la misma cárcel

El Ministerio del Interior sí ha comunicado otras fugas de manera formal. En enero de 2026, por ejemplo, informó una fuga en la misma Unidad N.º 14 de Colonia. En ese caso detalló que se activó un protocolo de emergencia, que se aseguró el perímetro y que participaron varias dependencias: Grupo de Reserva Táctica, PADO, Dirección de Investigaciones, Brigada de Seguridad Rural, Brigada Antidrogas y la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género. El fugitivo fue recapturado en poco más de una hora.

Ese antecedente muestra que hay una práctica institucional posible: parte oficial, descripción del operativo, dependencias actuantes, zona de búsqueda y resultado. Frente al caso Beltrán, sin embargo, no apareció una comunicación pública equivalente, al menos en los canales oficiales abiertos consultados.

La diferencia es importante. Cuando el Estado no habla con claridad, el vacío lo ocupan versiones parciales, audios, fotos sin origen confirmado y rumores. En materia de seguridad pública, ese silencio también comunica.

¿Por qué no se activó una alerta pública?

Con la información disponible, no se puede afirmar un motivo único. No hay una explicación oficial que diga por qué no se difundió desde el inicio una comunicación pública completa, con foto oficial, datos del recluso, zona de fuga y pedido formal de colaboración.

Pero sí pueden plantearse hipótesis periodísticas razonables.

La primera es una subestimación del riesgo, quizá por la edad del fugado o por el tipo de sector desde el que se habría escapado. Si ocurrió eso, fue una lectura incompleta: la edad no borra los antecedentes ni el conocimiento del territorio.

La segunda es que se haya privilegiado la reserva operativa. En ciertas búsquedas, la Policía puede evitar difundir detalles para no alertar al prófugo o no afectar líneas de investigación. Esa decisión puede ser válida durante algunas horas, pero pierde fuerza cuando la búsqueda se extiende durante días y luego semanas.

La tercera hipótesis apunta a una falla de coordinación. En una fuga intervienen la unidad penitenciaria, el Instituto Nacional de Rehabilitación, la Jefatura de Policía, la Fiscalía o la Justicia competente. Si cada organismo espera que otro comunique, la alerta pública puede quedar sin dueño.

La cuarta es más estructural: Uruguay no parece tener, al menos en la documentación pública fácilmente accesible, un protocolo comunicacional transparente que establezca cuándo, cómo y con qué información debe advertirse a la ciudadanía ante la fuga de una persona privada de libertad. El propio observatorio del Instituto Nacional de Rehabilitación señala que su Área de Planificación Estratégica trabaja en políticas de comunicación interna y externa, lo que confirma que la comunicación forma parte de la gestión institucional, no es un aspecto secundario.

Lo que debería responderse ahora

La captura de Beltrán no agota el caso. Lo policial terminó; lo institucional, no.

Quedan preguntas concretas: ¿a qué hora se constató la fuga?, ¿cuánto tiempo pasó hasta que se avisó a la Policía?, ¿quién decidió no difundir una foto oficial?, ¿hubo evaluación de riesgo?, ¿se informó a vecinos de zonas rurales cercanas?, ¿se abrió una investigación administrativa?, ¿qué falló en la vigilancia?, ¿por qué el caso no tuvo una comunicación oficial equivalente a otras fugas recientes?

También corresponde saber qué resolución judicial tendrá la fuga. El Código Penal uruguayo castiga la autoevasión de quien se evade estando legalmente preso o detenido, con una pena de seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría.

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El silencio como problema público

La recaptura de Ramón Beltrán llevó alivio a la Policía y a la zona donde fue ubicado. Pero el caso deja una señal de alerta para el sistema penitenciario y para la comunicación pública del Estado.

Una fuga no es solo un problema de muros, custodias o alambrados. También es un problema de información. En departamentos con fuerte presencia rural, donde los vecinos viven lejos unos de otros y donde los caminos secundarios pueden ser refugio o vía de escape, saber a tiempo quién está prófugo puede ser una forma de prevención.

El dato más llamativo del caso no es solo que Beltrán haya estado casi dos meses sin ser capturado. Es que, durante buena parte de ese tiempo, la ciudadanía no tuvo una voz oficial clara, visible y sostenida que ordenara la información.

La captura cerró la búsqueda. Pero no cerró la pregunta: si existía un procedimiento comunicacional para estos casos, ¿por qué no se vio? Y si no existía, el caso Beltrán muestra por qué debería existir.