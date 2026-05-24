El Comité Jorge Perrou (FA) comunicó con profundo pesar el fallecimiento de Carlos Rossi, quien se desempeñaba como secretario de Organización de ese colectivo frenteamplista.

En el mensaje difundido, sus compañeros destacaron su trayectoria como militante activo, comprometido con sus ideales y con una participación sostenida en la vida política y orgánica del comité. También lo recordaron como un trabajador incansable, un excelente profesional, un padre amoroso, un compañero leal y un amigo entrañable.

Desde el Comité Jorge Perrou señalaron que su partida deja un profundo vacío en el colectivo, aunque subrayaron que su ejemplo, su compromiso y su calidez humana seguirán presentes entre quienes compartieron con él espacios de militancia y de vida.

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La organización expresó además su acompañamiento a Marina, a sus tres hijos, a su familia y a sus amigos, en un momento definido como de enorme dolor e inmensa tristeza.

Con el mensaje “Carlos, siempre presente”, el Comité Jorge Perrou despidió a Rossi y reivindicó su memoria como parte de la historia afectiva y militante del grupo.