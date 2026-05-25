Un tramo del paisaje de Colonia Valdense comenzará a cambiar desde la próxima semana. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas iniciará el retiro de unas 100 palmeras secas ubicadas sobre Ruta 1, afectadas por el avance del picudo rojo, un insecto que provocó un deterioro severo en esos ejemplares.

La medida responde a razones de seguridad. Las palmeras presentan sequedad avanzada y riesgo de desprendimiento de hojas de gran porte o fragmentos del tronco, especialmente en jornadas de vientos fuertes. Según informó Ro Contenidos, en las últimas semanas ya se habían registrado inconvenientes vinculados al estado de algunos ejemplares durante episodios de intensas ráfagas.

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Pero el retiro no representa solo una intervención vial. Para Colonia Valdense, esas palmeras forman parte de una postal reconocible, de una memoria compartida por vecinos y por quienes transitan habitualmente ese tramo de la Ruta 1. Su presencia, durante años, acompañó entradas, salidas, viajes cotidianos y regresos. Por eso, su extracción genera una sensación que va más allá de lo ambiental: toca una parte del paisaje afectivo de la comunidad.

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El alcalde de Colonia Valdense, Fernando Eguiluz, entrevistado por Ro Contenidos, expresó el pesar que provoca la situación. “Es una gran pena ante algo que es inevitable”, señaló. Sus palabras resumen el sentimiento que predomina entre muchos vecinos: tristeza por la pérdida de un símbolo natural, pero también comprensión ante la necesidad de evitar riesgos.

La comunidad enfrenta así una despedida silenciosa. Las palmeras, ya secas, dejarán de estar donde estuvieron durante años como parte de la identidad visual del lugar. Su retiro marca casi el fin de un símbolo natural sobre la carretera y abre una pregunta que quedará planteada: cómo reconstruir, en el futuro, un paisaje que también forma parte de la memoria colectiva.