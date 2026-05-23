El nuevo incendio registrado en un contenedor de residuos vuelve a colocar un problema conocido en la agenda local. Desde el inicio de las bajas temperaturas, ya son cinco los recipientes afectados por fuego. La explicación inmediata parece sencilla: alguien depositó cenizas o brasas sin asegurarse de que estuvieran completamente apagadas. Sin embargo, el episodio también permite mirar una dimensión más amplia: cómo está diseñado el sistema para convivir con usos indebidos que, aunque son evitables e ilegales, se repiten cada invierno.

La advertencia a la población es necesaria. Las cenizas deben estar frías antes de ser arrojadas a los contenedores. No se trata solo de una recomendación de convivencia, sino de una medida de seguridad pública. La Intendencia de Montevideo ha señalado que las brasas o cenizas calientes pueden provocar incendios dentro de los contenedores o incluso en los camiones que trasladan los residuos. También recomienda humedecer las cenizas o colocarlas previamente en un recipiente metálico.

El problema no termina en el contenedor

Un contenedor quemado no representa únicamente la pérdida de un bien municipal. Afecta la recolección, altera el servicio en el barrio y obliga a destinar recursos a reposición, reparación o limpieza. En Salto, la Intendencia advirtió que cada unidad dañada impacta directamente en el sistema de recolección y en la posibilidad de que los vecinos retiren los residuos de sus hogares.

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Montevideo también ha cuantificado el efecto sobre la vida útil: en condiciones normales, un contenedor puede durar hasta ocho años, pero los incendios pueden reducir ese período a dos años. Además, el fuego daña piezas específicas como gomas, amortiguadores y componentes destinados a evitar olores o ruidos molestos.

Ese dato cambia el enfoque. El incendio no es un episodio aislado: es una pérdida de infraestructura urbana, una interrupción del servicio y una señal de que el sistema tiene un punto vulnerable.

La debilidad del plástico

La pregunta de fondo es incómoda, pero necesaria: si los contenedores son de plástico y cada invierno se repite el riesgo de cenizas calientes, ¿no debería esa variable incorporarse en futuras compras?

El plástico tiene ventajas operativas: es más liviano, facilita la manipulación, reduce costos de traslado, no se oxida y se adapta bien a los sistemas modernos de recolección. Pero su límite aparece frente al calor. En el caso del polietileno de alta densidad, material frecuente en recipientes plásticos de uso urbano e industrial, los análisis técnicos ubican su punto de fusión alrededor de los 130 grados.

Una brasa mal apagada puede superar ampliamente la resistencia térmica de ese tipo de material. Entonces, la falla no está solo en la conducta irresponsable de quien arroja la ceniza. También existe una vulnerabilidad funcional: el recipiente cumple bien su tarea en condiciones normales, pero queda expuesto cuando recibe un residuo caliente, algo previsible en zonas donde se usan estufas a leña, braseros o parrilleros.

Lo que hacen otros municipios

La respuesta más común en Uruguay ha sido la exhortación pública. Florida, por ejemplo, emitió esta semana un llamado a no depositar cenizas encendidas y a esperar que estén completamente apagadas antes de desecharlas. Es una medida básica, necesaria y de bajo costo.

Pero otras experiencias muestran que la comunicación puede complementarse con soluciones materiales. El Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares, en España, dispuso cubos metálicos homologados para depositar cenizas y brasas, ubicados en distintos puntos del municipio. Allí la recomendación es clara: las cenizas recientes deben ir primero a un cubo de metal, nunca a papel, cartón, plástico ni directamente al contenedor de residuos.

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En Castalla, también en España, la Policía Local informó que el Ecoparque municipal cuenta con un contenedor metálico destinado exclusivamente a cenizas, carbón o brasas apagadas, para evitar que entren en contacto con el resto de la basura. Además, la ordenanza prevé sanciones por arrojar materiales encendidos en papeleras, contenedores u otro mobiliario urbano.

Otra experiencia citada en la Mancomunidad Vega del Henares muestra que algunos municipios instalaron bidones metálicos en la vía pública para recibir cenizas, luego de que incendios afectaran contenedores e incluso un camión recolector.

No alcanza con decir “no lo haga”

Las campañas de prevención son importantes, pero el comportamiento social no siempre responde solo a la advertencia. En invierno, muchas familias limpian estufas o braseros y buscan desprenderse rápido de las cenizas. A veces no cuentan con patio, recipiente adecuado o información suficiente sobre el tiempo real de enfriamiento.

Fuentes de seguridad contra incendios recomiendan manejar las cenizas con criterios mucho más estrictos que los habituales. La Administración de Incendios de Estados Unidos indica que deben colocarse en un recipiente metálico con tapa, mantenerse alejadas de viviendas y nunca vaciarse directamente en un tacho de basura. En Canadá, SOPFEU recomienda esperar al menos siete días antes de transferirlas a otro recipiente, además de usar contenedor metálico, tapa ajustada y superficie no combustible.

El dato es relevante: muchas personas creen que la ceniza está apagada cuando ya no hay llama visible, pero puede conservar calor durante horas o días.

Una variable para futuras compras

El punto no es absolver a quien usa mal el contenedor. Arrojar brasas o cenizas calientes es una conducta riesgosa y debe evitarse. Pero la gestión pública también trabaja con previsibilidad. Si un uso indebido se repite todos los años, deja de ser una sorpresa y pasa a ser una variable de diseño.

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Por eso, en futuras adquisiciones podría incorporarse una evaluación específica: resistencia al fuego, comportamiento del material ante calor, costo de reposición, zonas con mayor uso de calefacción a leña, distancia a viviendas, riesgo para camiones recolectores y posibilidad de instalar contenedores metálicos o puntos específicos para cenizas.

No necesariamente implica descartar todo contenedor plástico. Puede seguir siendo adecuado para residuos comunes en muchas zonas. Pero sí parece razonable preguntarse si es el material correcto para todos los puntos, durante todo el año y bajo todos los patrones de uso. La solución podría no ser única: contenedores plásticos donde el riesgo es bajo, recipientes metálicos para cenizas en puntos estratégicos, campañas estacionales, multas claras y recolección diferenciada en zonas donde el problema se repite.

La ciudad también se diseña para el error

El incendio de cinco contenedores desde el inicio del frío muestra más que una suma de actos irresponsables. Muestra una tensión entre conducta ciudadana, diseño del mobiliario urbano y capacidad preventiva del servicio.

La pregunta central no debería ser solamente quién arrojó la ceniza. También debería ser qué tipo de sistema reduce mejor el daño cuando alguien lo hace. Una ciudad bien gestionada no se diseña solo para el uso correcto, sino también para disminuir las consecuencias del uso incorrecto.

Allí aparece el verdadero aprendizaje: prevenir no es únicamente advertir. También es comprar mejor, ubicar mejor, señalizar mejor y ofrecer una alternativa concreta para un residuo que, cada invierno, vuelve a demostrar que puede quemar mucho más que un contenedor.