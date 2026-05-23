Adeom Colonia eligió este jueves su nueva conducción y dejó una señal clara hacia el interior del sindicato de funcionarios municipales: el sector oficialista mantendrá el control del gremio durante el período 2026-2028.

La Lista 1378, respaldada por la conducción saliente, obtuvo una victoria amplia y María Eugenia “Maruja” Orsi será la nueva presidenta de la organización. Su llegada marcará el inicio de una nueva etapa, aunque el resultado electoral muestra más continuidad que ruptura.

La elección tenía un componente particular. Nicolás Piñeiro, actual referente del sindicato, no podía volver a postularse por la limitación establecida en el estatuto de Adeom. Por eso, los comicios funcionaron también como una prueba para medir cuánto respaldo conservaba el sector que venía conduciendo el gremio.

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El resultado despejó cualquier duda. Según el escrutinio final, participaron 998 afiliados. La Lista 1378 alcanzó 728 votos, equivalentes al 83% de los sufragios válidos entre las dos listas, mientras que la Lista 18 obtuvo 148 votos, el 17%.

La competencia había generado expectativa porque no enfrentaba a la conducción con un sector externo, sino a dos grupos con presencia en la vida interna de Adeom. La Lista 18 fue encabezada por Pablo Muñiz, actual vocal de la directiva en representación de la minoría.

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Con estos resultados, la nueva comisión directiva quedará integrada por seis representantes de la Lista 1378 y uno de la Lista 18. La comisión fiscal, en tanto, será ocupada íntegramente por representantes de la lista ganadora.

Tras conocerse el escrutinio, Orsi valoró el respaldo recibido y calificó como “histórico” el porcentaje alcanzado por su sector.

La nueva presidenta asumirá con una mayoría interna sólida, pero también con el desafío de conducir un sindicato que deberá procesar la salida de Piñeiro, sostener la representación de sus afiliados y encarar la relación con la administración departamental en el próximo período.

La elección no produjo un cambio de rumbo. Confirmó una sucesión ordenada dentro del oficialismo sindical y dejó a Orsi al frente de Adeom con un respaldo electoral contundente.