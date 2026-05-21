La Fiscalía Departamental de Rosario, representada por el fiscal Hugo Pereira, obtuvo la condena mediante proceso abreviado de dos funcionarios policiales investigados por dos episodios ocurridos el mismo día en la ciudad de Rosario: el daño a una automotora y el posterior intento de rapiña a un local de redes de cobranza.

De acuerdo con la investigación fiscal, en horas de la mañana del 19 de mayo dos hombres llegaron a una automotora de la ciudad, rompieron un ventanal y dejaron en el lugar un artefacto presuntamente explosivo, de fabricación casera, elaborado con botellas plásticas, combustible, cables y otros elementos.

La situación activó los protocolos de seguridad correspondientes y movilizó a dependencias del Ministerio del Interior y a personal de Bomberos. Mientras las autoridades trabajaban en el lugar, los involucrados se dirigieron a un comercio de cobranzas ubicado en el centro de Rosario.

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Según surge de la causa, allí amenazaron con un arma de fuego a dos trabajadoras que se encontraban abriendo el local. Les exigieron dinero y acceso a la caja fuerte. Las víctimas resistieron el asalto y forcejearon con los autores, quienes las golpearon antes de huir sin concretar la rapiña.

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La investigación avanzó a partir del análisis de cámaras de videovigilancia de distintos puntos de la ciudad. Esos registros permitieron establecer que los autores de ambos hechos eran las mismas personas y que se habían desplazado en las mismas motocicletas, utilizando además la misma vestimenta.

Horas después, efectivos policiales identificaron a dos hombres cuyas características coincidían con las registradas en las imágenes. Al intentar interceptarlos, ambos huyeron en motocicleta. En ese procedimiento, uno de ellos fue reconocido como funcionario policial.

La Fiscalía reunió distintos elementos probatorios, entre ellos las motocicletas utilizadas, registros audiovisuales, declaraciones de testigos y contenido extraído de teléfonos celulares. Además, durante la investigación, uno de los imputados reconoció su participación y aportó detalles sobre la planificación de los hechos, incluida la preparación del artefacto colocado en la automotora.

Finalmente, ambos fueron condenados como coautores penalmente responsables de un delito de rapiña especialmente agravada en grado de tentativa, en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de daño. La pena impuesta fue de 16 meses y 15 días de prisión efectiva.

El caso adquiere especial relevancia institucional por la condición de funcionarios policiales de los condenados. La investigación no solo permitió vincular los dos episodios ocurridos en Rosario, sino también reconstruir una secuencia que, según los elementos reunidos por Fiscalía, incluyó preparación previa, desplazamientos coordinados y el uso de un arma de fuego para intentar acceder al dinero de un local comercial.

La resolución judicial se produjo mediante proceso abreviado, mecanismo por el cual los imputados aceptan los hechos y la pena acordada entre Fiscalía y defensa, con posterior homologación judicial. En este caso, la condena quedó firme sobre la base de los elementos probatorios incorporados a la investigación y del reconocimiento de participación realizado por uno de los involucrados.