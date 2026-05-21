Uruguay completó el 63% del cupo de arroz habilitado para ingresar sin aranceles al mercado europeo en el marco del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, informó este jueves la vicecanciller Valeria Csukasi.

La cuota regional correspondiente a este año quedó cerrada esta semana, luego de que los países del bloque completaran el volumen previsto para el ingreso del producto sin pago de aranceles. Según Csukasi, la producción uruguaya tuvo una participación mayoritaria en ese cupo, lo que fue destacado por el gobierno como una señal del desempeño del sector arrocero nacional.

“El acuerdo con Europa muestra sus frutos: hoy es el arroz”, expresó el presidente Yamandú Orsi en su cuenta de X, donde también reconoció el trabajo de funcionarios y productores vinculados al agro. La vicecanciller, por su parte, afirmó que “Uruguay no se duerme y menos se duerme su sector productivo”.

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El Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea fue firmado el 17 de enero en Asunción, Paraguay, y se aplica de forma provisional desde el 1.º de mayo. Para el arroz, el entendimiento establece una cuota de 60.000 toneladas, con arancel cero dentro del cupo, que se implementará en cinco años mediante aumentos anuales de 10.000 toneladas.

Según estimaciones de Uruguay XXI, en 2023 el sector arrocero uruguayo pagó unos 10 millones de dólares en aranceles para acceder al mercado europeo.