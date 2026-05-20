El intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, recibió al embajador de Guatemala en Uruguay, Christian Esaú Espinoza Sandoval, en el marco de una visita oficial al departamento que incluyó actividades institucionales y recorridas por la ciudad.

El encuentro tuvo como eje el fortalecimiento de los vínculos entre ambos países y la promoción de Colonia como departamento con valor histórico, cultural y turístico. Durante la visita, el jefe comunal acompañó al diplomático en una rueda de prensa realizada en el Salón de Actos del Palacio de Gobierno Departamental, donde se destacó la importancia del intercambio institucional.

La presencia del representante guatemalteco permitió poner en agenda distintos aspectos vinculados a la identidad y proyección de Colonia. En ese marco, la visita funcionó también como una instancia de presentación del departamento ante una representación diplomática extranjera, con énfasis en su historia, su patrimonio cultural y su potencial turístico.

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Colonia mantiene una ubicación estratégica dentro del mapa turístico nacional, especialmente por el peso de Colonia del Sacramento como ciudad patrimonial y puerta de entrada para visitantes de la región. En ese contexto, este tipo de encuentros institucionales contribuyen a sostener vínculos de cooperación, visibilidad internacional y acercamiento entre gobiernos departamentales y representaciones diplomáticas.

La actividad se desarrolló en el Palacio de Gobierno Departamental y formó parte de una agenda cumplida por el embajador durante su estadía en el departamento. Según lo informado, la visita permitió avanzar en el intercambio entre autoridades y en la difusión de los atractivos históricos, culturales y turísticos de Colonia.