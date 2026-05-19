La Ruta 50 quedó oficialmente rehabilitada este martes, en una inauguración que reunió a autoridades departamentales, nacionales, legisladores, representantes de instituciones, vecinos y medios de comunicación. La obra mejora un tramo clave para la circulación rural y productiva del departamento de Colonia.

El acto contó con la presencia del intendente Guillermo Rodríguez; el director de Descentralización de OPP, José Manuel Arenas; el director de Obras de la Intendencia, Gonzalo Santos; la alcaldesa Marisel Saporitti; concejales, diputados, autoridades policiales, alcaldes y autoridades de la Junta Departamental.

La alcaldesa Saporitti abrió la oratoria y destacó el impacto de la obra para productores y trabajadores rurales de la zona, que utilizan esta vía como parte de su rutina diaria.

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Luego, el ingeniero Santos detalló los trabajos realizados: rehabilitación de 16 kilómetros, ensanche del trazado a 7,2 metros, mejoras altimétricas para favorecer la visibilidad, recargo de base granular, tratamiento bituminoso, señalización vertical y horizontal, iluminación solar en puntos específicos, alargue de alcantarillas, construcción de cabezales y accesos particulares.

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Arenas subrayó el trabajo conjunto entre el gobierno nacional y el departamental a través del programa de caminería rural, y anunció que ya se trabaja en la rehabilitación de la ruta que une Rosario con Barker.

El intendente Rodríguez remarcó que Colonia cuenta con más de 3.200 kilómetros de caminería rural y sostuvo que estas obras son necesarias para conectar localidades, producción y trabajo en todo el departamento.