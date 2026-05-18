La Explanada del Palacio de Gobierno Departamental fue escenario este lunes 18 del acto patrio por el 215.º aniversario de la Batalla de Las Piedras, una de las fechas centrales del proceso artiguista y de la historia nacional.

La ceremonia comenzó con la entonación del Himno Nacional y reunió a delegaciones educativas, militares, policiales y de instituciones del departamento. Participaron cuadros de honor de la Escuela N.º 1 “José Gervasio Artigas”, la Escuela Técnica N.º 1, el Polo Educativo de Colonia, el Liceo Departamental “Juan Luis Perrou” y el Centro Regional de Profesores del Suroeste.

También estuvieron presentes abanderados y escoltas de la Jefatura de Policía de Colonia, el Batallón “Oriental” de Infantería N.º 4, Prefectura del Puerto de Colonia y el Comité Departamental de Cruz Roja.

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La parte oratoria estuvo a cargo del teniente coronel Frank Franchini, jefe del Batallón “Oriental”, en una jornada en la que también se celebró el Día del Ejército Nacional. Luego hizo uso de la palabra la directora de la Escuela Técnica N.º 1 de Colonia, profesora Andrea Ahunchain, en el marco de los 75 años de esa institución educativa.

Ambos participaron en la colocación de la ofrenda floral al pie del monumento al general José Artigas, junto a las alumnas abanderadas Paz y Milagros Colmán Cabral.

El Grupo de Danzas “Riachuelo” aportó el cierre artístico con las interpretaciones “La Huella de 1811” y el gato “La Polvareda”. La ceremonia finalizó con “Mi Bandera” y el retiro de los pabellones de las instituciones participantes.