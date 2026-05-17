La escena ya forma parte del paisaje urbano: un monopatín eléctrico que avanza entre autos, una bicicleta asistida que busca lugar en la calzada, un peatón que debe esquivar un vehículo detenido sobre la vereda. A esa convivencia, todavía poco regulada, apunta un nuevo proyecto de decreto presentado el 13 de mayo en la Junta Departamental de Colonia por ediles de la lista 212195 Colonia, del Frente Amplio.

Se trata del segundo proyecto ingresado en la Junta sobre la circulación de monopatines eléctricos y otros vehículos de movilidad personal, un dato que confirma la importancia que esta nueva forma de traslado empieza a tener en la vida cotidiana del departamento. Lo que hasta hace poco parecía una solución individual, rápida y práctica para distancias cortas, comienza ahora a exigir reglas públicas.

La iniciativa propone regular los llamados vehículos de movilidad personal, entre ellos monopatines eléctricos, triciclos de pedaleo, bicicletas de pedaleo asistido y plataformas tipo Segway. El texto parte de una constatación: estos vehículos crecieron como alternativa ágil, económica y ambientalmente sostenible, pero su incorporación al tránsito se dio sin una normativa departamental específica.

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El proyecto establece que los VMP ( Vehículo de Movilidad Personal) serán de uso individual, prohíbe transportar pasajeros o cargas que comprometan la estabilidad y habilita su conducción desde los 14 años. También exige condiciones físicas y psíquicas adecuadas, y prohíbe circular bajo efectos de alcohol, estupefacientes u otras sustancias.

En materia de seguridad, plantea el uso obligatorio de casco homologado y vestimenta de alta visibilidad, salvo en vehículos cabinados o carrozados. Además, cada unidad deberá contar con frenos delantero y trasero, timbre o bocina, luz blanca delantera y luz roja trasera.

La circulación quedaría limitada a la calzada, salvo donde existan bicisendas o ciclovías, y la velocidad máxima no podrá superar los 45 kilómetros por hora. El estacionamiento también sería regulado: la Intendencia podría definir espacios exclusivos, zonas restringidas y prohibiciones, especialmente en veredas angostas, áreas patrimoniales o lugares de alta circulación peatonal.

Uno de los puntos centrales es la creación de un Registro Departamental obligatorio y gratuito. La falta de identificación será considerada infracción grave, con retención del vehículo y multa de 4 Unidades Reajustables.

El proyecto no solo regula un vehículo nuevo: intenta ordenar una práctica que ya se metió en la rutina de la gente, entre la comodidad del traslado breve y el derecho básico del peatón a circular sin sobresaltos.