La mañana del 13 de mayo, a las 10:05, la Policía fue alertada por un incidente en una vivienda de Dolores. En la finca, ubicada en calle General Manuel Oribe esquina Doctor Pedro Rico Puppo, se habían registrado disparos de arma de fuego contra el frente del inmueble.

Cuando los efectivos del Área de Investigaciones de Zona II llegaron al lugar, el escenario ya mostraba las marcas del ataque: vidrios dañados, impactos en una ventana que da hacia la calle y restos de munición calibre .22 sobre la vía pública. Allí también fueron entrevistados dos hombres, de 58 y 54 años, quienes relataron que momentos antes se había producido un altercado con otro hombre.

Según la información policial, el agresor ingresó al predio de la vivienda y provocó daños. En medio del incidente, el hombre de 54 años resultó lesionado. Posteriormente recibió asistencia médica y el certificado constató traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento y fractura en un dedo de la mano derecha.

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De acuerdo con las actuaciones, luego de retirarse del lugar, el hombre regresó portando un arma de fuego y efectuó varios disparos hacia la finca. A partir de ese momento comenzó el trabajo de investigación para determinar quiénes habían participado en el hecho y reunir elementos que permitieran avanzar judicialmente.

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Personal del Área de Investigaciones de Zona II realizó relevamiento de indicios, análisis de evidencia digital y distintas actuaciones investigativas. También intervino Policía Científica. Con esos elementos, los investigadores lograron identificar a los presuntos involucrados y establecer la participación directa de uno de ellos.

La investigación continuó el 14 de mayo, cuando, por disposición judicial, efectivos del Área de Investigaciones de Zona II, con apoyo del Grupo de Reserva Táctica, realizaron un allanamiento en una vivienda de la ciudad de Dolores. En el procedimiento fue incautado un rifle marca Norinco calibre .22 y detenido un hombre mayor de edad.

La instancia judicial se desarrolló el 15 de mayo ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Dolores de 1.º Turno. Allí se dispuso la formalización y condena de A.S.M.C., de 34 años, como autor penalmente responsable de un delito de acometimiento con arma de fuego, un delito de porte de arma de fuego en lugar público, un delito de violación de domicilio y un delito de violencia privada, todos en reiteración real.

La pena impuesta fue de 15 meses de prisión. De ese total, un mes deberá cumplirlo en prisión domiciliaria total, bajo controles policiales, mientras que el saldo restante será bajo régimen de libertad a prueba.