El Ministerio de Turismo y ANDE cerraron el 12 de mayo la convocatoria al Fondo Concursable para emprendimientos de turismo náutico, con 24 postulaciones recibidas en el marco del Programa de Desarrollo de Destinos Turísticos Emergentes. Entre las zonas incluidas figura Carmelo, junto a otros puntos del departamento de Colonia y de la cuenca baja del río Santa Lucía.

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La iniciativa está dirigida a personas emprendedoras y a micro y pequeñas empresas vinculadas al turismo náutico, con proyectos que también pueden relacionarse con la naturaleza y el patrimonio cultural. En Colonia se presentaron propuestas de Nueva Palmira, Carmelo, Colonia del Sacramento, Riachuelo, Juan Lacaze, Boca del Rosario y balnearios del este.

Las postulaciones fueron realizadas a través de Instituciones Patrocinadoras de Emprendimientos, que acompañan a los equipos durante la presentación y, en caso de ser seleccionados, también en la ejecución.

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El fondo prevé apoyo económico y técnico para los proyectos elegidos. Según informó el Ministerio de Turismo, estas iniciativas complementarán inversiones previstas para 2026 y 2027, entre ellas las vinculadas a la isla San Gabriel, en Colonia. El programa se financia con un préstamo del BID y busca aumentar el gasto turístico en destinos emergentes.