La historia de Rosario volvió a pasar de mano en mano, esta vez convertida en moneda. En un acto oficial, fue presentada la pieza conmemorativa por los 250 años de fundación de la ciudad, en una ceremonia encabezada por el intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, autoridades locales y representantes del Banco Central del Uruguay.

La actividad reunió al Alcalde Daniel Amed, al senador Nicolás Viera, al director del Banco Central Julio Luis Sanguinetti y a la secretaria general de la institución, Viviana Pérez. También participaron legisladores, concejales, ediles, autoridades policiales y militares, representantes de instituciones locales, invitados y medios de comunicación.

El acto comenzó con la proyección de un video sobre los símbolos incluidos en la moneda y su vínculo con la identidad rosarina.

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Amed señaló que la presentación es el resultado de un proceso iniciado en la gestión municipal anterior y destacó el trabajo realizado en el marco de los festejos por los 250 años.

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El historiador Daniel López repasó el origen religioso de los primeros poblados y la fundación de Rosario junto al arroyo Colla.

Sanguinetti subrayó la presencia del Banco Central en el interior, mientras Rodríguez destacó el sentido de pertenencia del pueblo rosarino.

El Intendente Guillermo Rodríguez afirmó que la moneda “resume el orgullo que siente el pueblo pichonero por su ciudad” y definió a Rosario como una comunidad solidaria, con sentido de pertenencia. También felicitó a quienes integraron las comisiones de festejos y a las autoridades que acompañaron el proceso.