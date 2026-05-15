La Operación “Timón”, desarrollada por la Brigada Departamental Antidrogas de Colonia bajo la dirección de la Fiscalía Letrada de Rosario, culminó con cuatro personas condenadas por delitos vinculados a estupefacientes.

De acuerdo con la información policial, la investigación derivó en una serie de allanamientos realizados en forma simultánea en Ciudad del Plata, departamento de San José. Los procedimientos estuvieron dirigidos a desarticular puntos de venta de sustancias ilegales.

Durante las actuaciones, los efectivos incautaron pasta base, marihuana y cocaína. También fueron requisados teléfonos celulares y un automóvil, elementos que quedaron a disposición de la investigación.

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En el marco del operativo fueron detenidas cuatro personas: dos hombres y dos mujeres. Posteriormente, los detenidos comparecieron ante la sede judicial competente, donde se celebró la audiencia correspondiente.

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Tras la instancia judicial, las cuatro personas fueron condenadas por delitos de transporte y suministro de estupefacientes, así como por encubrimiento.

Las penas dispuestas por la Justicia van desde los 18 meses de prisión, que se cumplirán bajo el régimen de libertad a prueba con obligaciones específicas, hasta los 3 años y 10 meses de prisión efectiva.