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Un avión carguero que se preparaba para despegar desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco quedó atascado en la madrugada, luego de que uno de sus trenes de aterrizaje se hundiera en una zona no apta para soportar el peso de la aeronave.

Según informó el reportero Marcelo Umpierrez en su cuenta de X, el incidente ocurrió en la terminal de carga cuando el avión, repleto de soja, era remolcado por un tractor pushback antes de iniciar la maniobra previa al despegue.

De acuerdo con esa información, la aeronave se desplazó hacia un sector que no estaba preparado para resistir el peso de un avión de carga en esas condiciones, especialmente al encontrarse cargado con granos. Como consecuencia, uno de sus trenes de aterrizaje quedó hundido, lo que obligó a desplegar tareas especiales para liberar la unidad.

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Los trabajos se extendieron durante varias horas debido al peso de la aeronave y a la complejidad de la maniobra. Una vez desatascado el avión, pudo continuar con el procedimiento previsto para despegar con su carga.