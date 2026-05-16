La Policía Comunitaria Orientada a Problemas (PCOP) realizó un taller sobre bullying y ciberbullying en un liceo de Nueva Helvecia, dirigido a estudiantes de 5.º año. La instancia tuvo como eje la prevención de situaciones de violencia y acoso en el ámbito educativo, así como la promoción de una convivencia basada en el respeto y el acompañamiento.

Durante la actividad se abordó la reciente problemática vinculada a amenazas en centros educativos. En ese marco, se trabajó sobre las consecuencias que este tipo de situaciones puede generar en la vida cotidiana de los estudiantes, en la comunidad educativa y también desde el punto de vista legal.

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Como disparador, se utilizó el rap “Stop al bullying”, que permitió abrir el intercambio con los adolescentes y promover la reflexión sobre distintas formas de violencia, tanto presenciales como digitales. A partir de ese recurso, los participantes analizaron situaciones que pueden presentarse dentro y fuera del centro educativo, especialmente a través de redes sociales y otros medios de comunicación.

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El taller también incluyó contenidos orientados a identificar casos de bullying y ciberbullying. Se explicó el rol que pueden asumir las personas involucradas en estas situaciones: quien hostiga, quien es hostigado y quienes observan lo que ocurre. En ese punto, se remarcó la importancia de no naturalizar estas conductas, hablar sobre lo que sucede y buscar apoyo en adultos de confianza.

Mediante videos y actividades grupales, los estudiantes reflexionaron sobre el impacto que pueden tener las palabras y las acciones en la vida de otras personas. La propuesta cerró con un mensaje centrado en la responsabilidad compartida y en la necesidad de que toda la comunidad educativa contribuya a prevenir situaciones de violencia, acoso y discriminación.