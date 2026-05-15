La madrugada del miércoles 13 de mayo terminó con una muerte en el departamento de Flores y abrió una investigación penal que ahora tiene a un hombre formalizado por la Justicia.

Según informó Fiscalía, el hecho ocurrió mientras un grupo de personas participaba de un meeting de caza. En ese contexto, un hombre falleció tras recibir un disparo de arma de fuego. A partir de las actuaciones realizadas, la Fiscalía Departamental de Flores solicitó la formalización de la investigación contra uno de los integrantes del grupo.

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La Justicia hizo lugar al pedido fiscal y dispuso la imputación del hombre por la presunta comisión de un delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, a título de dolo eventual, en grado consumado y en calidad de autor.

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La calificación jurídica implica que, para Fiscalía, el hecho deberá investigarse bajo la hipótesis de que el imputado pudo representarse el riesgo de causar la muerte y, aun así, continuó con su conducta. La investigación continuará para determinar las circunstancias en que se produjo el disparo y las responsabilidades correspondientes.

Como medida cautelar, el hombre deberá cumplir arresto domiciliario total, con conexión a un dispositivo de monitoreo electrónico, por el plazo de 180 días, señalaron a Carmelo Portal fuentes de Fiscalía.

Durante ese período, Fiscalía continuará reuniendo elementos para avanzar en la investigación del caso.