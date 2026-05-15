La Dirección General de Hechos Complejos de la Policía Nacional conmemoró su séptimo aniversario en un acto encabezado por autoridades del Ministerio del Interior, donde se destacó el papel de los equipos de investigación en el abordaje de los delitos graves.

La unidad tiene a su cargo la prevención, represión e investigación de hechos considerados violentos o complejos, entre ellos homicidios, secuestros, extorsiones, copamientos y rapiñas.

Durante la ceremonia, el ministro del Interior, Carlos Negro, sostuvo que la calidad de los equipos de investigación de la Policía Nacional constituye una herramienta central para disminuir la violencia. En ese sentido, afirmó que el trabajo técnico, la excelencia profesional y la capacidad de respuesta de unidades como Hechos Complejos son claves para desestimular la comisión de delitos graves.

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En el marco del acto, Negro recibió una distinción especial. Antes de asumir como ministro, se desempeñó como fiscal letrado penal de Montevideo de Homicidios hasta 2024. Al recibir el reconocimiento, expresó su sorpresa y señaló su satisfacción por los resultados alcanzados por la unidad.

La actividad también incluyó reconocimientos a funcionarios que cumplieron 20, 25 y 30 años de servicio en la Policía Nacional.

Por su parte, el director de Hechos Complejos, Virgilio De los Santos, se refirió a los principales desafíos del área. Entre ellos mencionó la necesidad de mejorar los tiempos de esclarecimiento de homicidios, ampliar las intervenciones focalizadas en zonas de alta conflictividad y fortalecer la formación permanente del personal.

Participaron además el director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya; el director de Investigaciones, Julio Sena, y otras autoridades.