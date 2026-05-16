Colonia aparece en el primer trimestre de 2026 como uno de los destinos relevantes del turismo receptivo en Uruguay. Según los datos oficiales del Ministerio de Turismo, el departamento recibió 98.838 visitantes, una cifra que representa el 8,4% del total nacional. Entre los destinos finales, se ubica detrás de Punta del Este y Montevideo, y apenas por encima del Litoral Termal.

El dato confirma una fortaleza: Colonia tiene capacidad de atraer público. Su marca turística sigue instalada y el departamento conserva un lugar importante dentro del mapa nacional. Sin embargo, cuando se cruza la cantidad de visitantes con el gasto generado, aparece el principal desafío.

Colonia captó US$ 33,7 millones, apenas el 4% del gasto total del turismo receptivo del país, que alcanzó US$ 842,8 millones. Dicho de otro modo: de cada 100 turistas que llegaron a Uruguay, más de ocho tuvieron como destino Colonia; pero de cada 100 dólares gastados, solo cuatro quedaron en el departamento.

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La explicación central está en la duración de la estadía. Mientras el promedio nacional fue de 7,7 días, en Colonia fue de 4,6. Es una de las estadías más bajas entre los destinos turísticos relevados, apenas por encima del tránsito y muy cerca del Litoral Termal.

Ese dato permite una lectura importante: Colonia no parece tener un problema grave de gasto diario. Cada visitante gastó en promedio US$ 74,1 por día, por encima del Litoral Termal, Costa de Oro, Costa de Rocha y otros destinos. El problema aparece en el gasto por persona durante toda la visita: US$ 341,6, menos de la mitad del promedio nacional, que fue de US$ 713,2.

La hipótesis que surge de los datos es clara: Colonia funciona bien como destino de escapada, ingreso o estadía breve, pero todavía tiene margen para convertirse en un destino de permanencia más prolongada. El turista llega, consume, pero se queda menos tiempo que en otras zonas del país.

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Un ejercicio simple ayuda a dimensionar el impacto. Si Colonia lograra sumar apenas una noche más por visitante, manteniendo el mismo gasto diario promedio, podría generar unos US$ 7,3 millones adicionales en el trimestre. No es una proyección, sino una estimación a partir de los propios datos oficiales.

La prioridad, entonces, no debería ser únicamente aumentar la cantidad de visitantes, sino mejorar la retención. Para eso, el departamento necesita fortalecer productos que inviten a permanecer: circuitos patrimoniales, propuestas vinculadas al río, gastronomía, experiencias culturales, turismo rural, enoturismo y recorridos integrados entre distintas localidades.

También aparece otro objetivo: transformar visitas cortas en itinerarios. Colonia del Sacramento puede ser la puerta de entrada, pero el desafío es que el turista no agote su experiencia en pocas horas o una noche. Carmelo, Nueva Helvecia, Rosario, Juan Lacaze y otras zonas del departamento pueden aportar contenido para ampliar la estadía si se articulan en una oferta más clara y fácil de contratar.

El cuadro nacional de gasto también deja una señal. Alojamiento y alimentación concentran casi el 68,4% del ingreso turístico del país, mientras que los tours representan apenas el 0,4%. Aunque el dato no está discriminado por departamento, marca una oportunidad: vender más experiencias organizadas puede aumentar el gasto y ordenar mejor la oferta.

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Colonia tiene una base sólida: visitantes, reconocimiento y un gasto diario competitivo. Pero los números muestran que su crecimiento no depende solo de atraer más turistas. El salto estará en lograr que quienes ya llegan encuentren motivos para quedarse más, recorrer más y gastar más dentro del departamento. Ahí parece estar el verdadero desafío turístico para los próximos meses.

(*) Nota con datos del Ministerio de Turismo.