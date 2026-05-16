La inauguración de la exposición “Pepe Mujica, una vida en movimiento” en el Centro Cultural Nacional AFE de Colonia del Sacramento puede leerse como un hecho cultural con proyección política. No por el contenido partidario del acto, sino por el tipo de presencia institucional que reunió: el intendente Guillermo A. Rodríguez, autoridades departamentales y representantes del gobierno nacional.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La muestra se instaló en Colonia en el marco del primer aniversario del fallecimiento del expresidente José Mujica y permanecerá abierta al público durante sábado y domingo, de 10.00 a 18.00, en el Centro Cultural AFE. La inauguración fue anunciada con la participación de Lucía Topolansky, el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez, el intendente Rodríguez, la diputada Cecilia Badín y el senador Nicolás Viera.

Desde el punto de vista político, el dato central es la convivencia institucional en torno a una figura que pertenece a una tradición partidaria definida, pero que también ocupó la Presidencia de la República. La presencia del intendente de Colonia en la apertura ubica al gobierno departamental en un rol protocolar y de reconocimiento institucional, sin que eso implique una adhesión política al legado de Mujica ni una toma de posición partidaria.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El encuadre público de la exposición también es relevante. Según fue presentado por el senador Nicolás Viera, uno de sus impulsores, la muestra busca abordar “la humanidad del militante, del hombre y del servidor público” y no destacar la faceta político-partidaria de Mujica. Ese enfoque procura trasladar la actividad desde el terreno de la disputa partidaria hacia el de la memoria pública.

La elección de Colonia del Sacramento como sede agrega otra dimensión: la circulación territorial de una figura nacional fuera de Montevideo. En ese sentido, el evento funciona como una actividad de descentralización cultural y política, al llevar una muestra de alcance nacional a un espacio público del interior.

En términos institucionales, el evento deja una señal concreta: la figura de Mujica continúa operando como referencia pública más allá del Frente Amplio, aunque su memoria siga vinculada a una identidad política específica. En Colonia, esa tensión se expresó bajo una forma protocolar: una exposición, autoridades presentes y un espacio cultural abierto al público.