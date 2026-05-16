PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La escena ocurrió a plena luz del día, cuando el Río Uruguay todavía marcaba una frontera tranquila en apariencia. Eran cerca de las 13:30 de este viernes y personal de la Prefectura de Salto realizaba tareas de vigilancia y patrullaje terrestre en la zona del arroyo Yuquerí, a la altura del kilómetro 329.600 del río.

Desde la costa uruguaya, los efectivos detectaron una embarcación que venía desde la República Argentina. A bordo viajaban varios tripulantes. El movimiento llamó la atención de los funcionarios de prefectura, que observaban el paso por una zona donde el río no solo separa territorios, sino que también suele ser utilizado como vía de ingreso irregular de mercadería.

Al advertir la presencia del personal de Prefectura, los ocupantes de la embarcación no se acercaron a tierra. La maniobra fue breve: arrojaron varios bultos hacia la costa del Río Uruguay y luego emprendieron la fuga con destino a la margen argentina.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Tras el episodio, los efectivos inspeccionaron el lugar y encontraron ocho bultos. En su interior había cajas de cigarrillos marca R7, según informó la Armada Nacional. La carga fue trasladada a la unidad de Prefectura de Salto para continuar con las actuaciones correspondientes.

El operativo no terminó allí. Personal de la Prefectura realizó un patrullaje por la zona circundante para intentar ubicar a los involucrados, aunque hasta el momento no se registraron resultados positivos.

Por el procedimiento se realizaron las comunicaciones pertinentes y se dio intervención a la Aduana de Salto, que estimó el valor comercial de la mercadería incautada en 877.800 pesos uruguayos.

La causa quedó en la órbita de la Fiscalía de 4.º Turno y del Juzgado de Paz de 2.º Turno.