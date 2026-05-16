La fiscal de Canelones, Irena Penza, informó este sábado que Fiscalía investiga un femicidio ocurrido en la madrugada en la localidad de Cerrillos, departamento de Canelones, en el que murieron tres personas: una mujer, su actual pareja y el presunto agresor, un funcionario policial.

Según explicó Penza en rueda de prensa, la información primaria indica que el policía llegó al domicilio de su expareja, ingresó por una banderola de un baño y disparó con su arma de reglamento contra la actual pareja de la mujer. Luego, de acuerdo con la fiscal, continuó el ataque contra su expareja, quien también murió tras recibir varios disparos.

La fiscal señaló que los primeros elementos relevados dan cuenta de un posible forcejeo o intercambio entre la mujer y el agresor antes de que se produjera su muerte. Posteriormente, el funcionario policial se habría quitado la vida.

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Penza dijo que no existían denuncias previas ante el Ministerio del Interior, ni intervención judicial ni medidas cautelares vigentes. De todos modos, indicó que de las primeras declaraciones tomadas a familiares surge que el hombre no habría aceptado el fin de la relación, que había terminado hacía aproximadamente cuatro o cinco meses.

“Había una especie de actividad de control por parte de esta persona y no aceptación del término de la relación”, sostuvo la fiscal. También informó que el agresor mantenía contacto con la víctima mediante mensajes y comunicaciones dirigidas a familiares.

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Fiscalía incautó celulares en el lugar del hecho y ordenó pericias para determinar si existieron amenazas previas. También se realizarán pericias forenses y toxicológicas.

Aunque el presunto autor falleció, Penza afirmó que la investigación continuará. “Subsisten víctimas que son familiares de cada una de estas tres personas que hoy perdieron la vida y que requieren una respuesta”, expresó.

La fiscal agregó que, una vez incorporados los resultados de las pericias, Fiscalía tomará resolución sobre los hechos y las eventuales tipificaciones que correspondan.