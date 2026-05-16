Decenas de familias acompañadas por el programa Uruguay Crece Contigo, del Ministerio de Desarrollo Social, participaron en mayo de una jornada recreativa en el Parque Anchorena, en la Estancia Presidencial.

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La actividad fue organizada por el equipo de Uruguay Crece Contigo de Colonia, en el marco del mes de la primera infancia que promueve el Mides.

Familias de distintas localidades del departamento compartieron una jornada al aire libre, con espacios de juego, recreación y almuerzo comunitario. Según informó la organización, la propuesta buscó favorecer el acceso de niños, niñas y sus familias a bienes culturales, turísticos y recreativos del país.

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El paseo al Parque Anchorena forma parte de las actividades que el programa desarrolla con familias en seguimiento, con énfasis en el acompañamiento durante la primera infancia.