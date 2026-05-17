La segunda edición de Uruguay Impulsa: Trabajo y Capacitación ya tiene fecha de inscripción. Entre el 1.º y el 10 de junio, las personas interesadas podrán postularse a uno de los 5.500 cupos laborales previstos para todo el país, en el marco de un programa que combina empleo temporal, formación y acompañamiento institucional.

La iniciativa será votada el próximo martes por el Senado, en una sesión extraordinaria. Mientras tanto, el período de inscripción ya fue confirmado y se realizará exclusivamente a través del formulario web oficial del programa.

Uruguay Impulsa está dirigido a personas de entre 18 y 65 años que se encuentren desempleadas y que no perciban otras prestaciones o subsidios. La propuesta prevé contratos de cuatro meses, con jornadas de seis horas diarias y una prestación mensual de $20.592.

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El programa aparece en un contexto en el que el acceso al trabajo sigue siendo una preocupación central para muchas familias. Para quienes están fuera del mercado laboral, cuatro meses pueden significar algo más que un ingreso: una rutina, una referencia, una capacitación, una oportunidad de volver a moverse dentro de una red de trabajo.

La inscripción será online, pero no dejará solas a las personas que tengan dificultades para completar el trámite. Habrá apoyo presencial para consultas y asistencia en oficinas del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, INEFOP, intendencias y municipios.

Esa combinación entre formulario digital y atención territorial será clave para que el programa llegue también a quienes no tienen conectividad, dispositivos o experiencia en trámites en línea. En ciudades, pueblos y localidades del interior, ese acompañamiento puede marcar la diferencia entre quedar afuera o poder postularse.

La nueva edición de Uruguay Impulsa retoma una herramienta que busca articular empleo transitorio y capacitación, con una cobertura nacional. Desde el 1.º de junio, la expectativa estará puesta en miles de personas que volverán a llenar un formulario con algo más que datos personales: la posibilidad concreta de recuperar un lugar en el mundo del trabajo.